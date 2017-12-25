На Алтае осудили парня за развратные действия перед школьницами

В Горно-Алтайске вынесли приговор 24-летнему местному жителю за развратные действия без применения насилия перед двумя школьницами. Девочки на момент совершения преступления не достигли 16-ти лет, сообщает прокуратура республики.
В январе 2017 года осужденный, находясь на прилегающей территории одной из школ Горно-Алтайска, совершил развратные действия. Свидетелями безобразия стали две ученицы. Мужчина получил наказание в виде пяти лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.
В суд направили дело еще одного жителя республики —31-летнего мужчины из Онгудайского района. Мужчина вступил в половую связь с девочкой, не достигшей 16-ти лет. Ему грозит лишение свободы на срок до 4-х лет.
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