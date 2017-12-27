На Алтае будут строить дома и "управлять" полями с помощью спутниковых технологий

Правительство Алтайского края совместно с компанией "Российские космические системы" (РКС) создадут в регионе сеть высокоточного спутникового позиционирования. Она позволит выполнять измерения для нужд строительства. Кроме того стороны планируют развивать в крае технологии точного земледелия. Об этом сообщает сайт регионального правительства.
Соглашение о сотрудничестве губернатор Александр Карлин и гендиректор "Российских космических систем" Андрей Тюлин подписали 26 декабря в Москве.
Сеть высокоточного спутникового позиционирования будет использоваться для контроля состояния зданий и сооружений, геодезических и кадастровых работ и измерений для нужд строительства с точностью до сантиметра.
Отдельная часть соглашения посвящена развитию систем точного земледелия и экологического контроля в Алтайском крае. Интеллектуальные геоинформационные сервисы РКС могут создавать электронные карты полей, проводить мониторинг развития и состояния сельхозкультур, автоматически управлять сельхозтехникой с высокой точностью.
Андрей Тюлин,
гендиректор РКС:
— Системы космического базирования предполагают три основные возможности - навигация, связь и наблюдение. Их ключевое преимущество перед аналогичной наземной инфраструктурой - в глобальности. Интегрированные решения на базе этих возможностей позволяют создать крупномасштабную виртуальную среду "Цифровая Земля", которая устраняет географические и пространственные ограничения из системы принятия и реализации решений. Это позволит региону запустить новые виды услуг - от ускорения административных процедур до использования роботизированных систем в промышленности и сельском хозяйстве.
По словам губернатора Александра Карлина, использование современных геоинформационных систем должно стать нормой для органов власти.
Александр Карлин,
губернатор Алтайского края:
— Их применение позволит существенно повысить эффективность управления, взаимодействия с населением и предприятиями. Результатом совместной работы будет появление виртуальной обновляемой модели наших территорий, которая позволит отслеживать, анализировать и документировать различные процессы в сельском хозяйстве, строительстве, межевании земель и других областях экономики.
Инфраструктура, которая будет развернута в регионе в рамках соглашения, позволит развивать сервисы цифровой экономики. РКС также планирует участвовать в подготовке кадров в Алтайском крае и для этого наладит сотрудничество с некоторыми вузами.
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