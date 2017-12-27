На Алтае будут строить дома и "управлять" полями с помощью спутниковых технологий

Соглашение о сотрудничестве губернатор Александр Карлин и гендиректор "Российских космических систем" Андрей Тюлин подписали 26 декабря в Москве.

Сеть высокоточного спутникового позиционирования будет использоваться для контроля состояния зданий и сооружений, геодезических и кадастровых работ и измерений для нужд строительства с точностью до сантиметра.

Отдельная часть соглашения посвящена развитию систем точного земледелия и экологического контроля в Алтайском крае. Интеллектуальные геоинформационные сервисы РКС могут создавать электронные карты полей, проводить мониторинг развития и состояния сельхозкультур, автоматически управлять сельхозтехникой с высокой точностью.

Андрей Тюлин,

гендиректор РКС:

— Системы космического базирования предполагают три основные возможности - навигация, связь и наблюдение. Их ключевое преимущество перед аналогичной наземной инфраструктурой - в глобальности. Интегрированные решения на базе этих возможностей позволяют создать крупномасштабную виртуальную среду "Цифровая Земля", которая устраняет географические и пространственные ограничения из системы принятия и реализации решений. Это позволит региону запустить новые виды услуг - от ускорения административных процедур до использования роботизированных систем в промышленности и сельском хозяйстве.

По словам губернатора Александра Карлина, использование современных геоинформационных систем должно стать нормой для органов власти.

Александр Карлин,

губернатор Алтайского края:

— Их применение позволит существенно повысить эффективность управления, взаимодействия с населением и предприятиями. Результатом совместной работы будет появление виртуальной обновляемой модели наших территорий, которая позволит отслеживать, анализировать и документировать различные процессы в сельском хозяйстве, строительстве, межевании земель и других областях экономики.

Инфраструктура, которая будет развернута в регионе в рамках соглашения, позволит развивать сервисы цифровой экономики. РКС также планирует участвовать в подготовке кадров в Алтайском крае и для этого наладит сотрудничество с некоторыми вузами.