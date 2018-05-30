Полный текст прощального обращения губернатора Александра Карлина после отставки

— Вчера, 29 мая, в Москве я обратился с личным письменным заявлением на имя президента нашей страны Владимира Владимировича Путина с просьбой о моей отставке. Это решение принято совершенно добровольно и осознанно. Вы знаете, что по инициативе главы нашего государства сейчас в стране проводится существенное обновление состава органов государственной власти, в первую очередь речь идет об исполнительной ветви. В обновленном составе работает правительство России, активно ведется ротация и обновление состава высших должностных лиц субъектов Российской Федерации. В этой ситуации я счел для себя правильным и своевременным обратиться к президенту с указанным выше заявлением.

По информации, которой я располагаю, решение президента Российской Федерации по моему заявлению может быть принято в течение текущего рабочего дня, и, по установленному порядку, одновременно с этим принимается решение о назначении временно исполняющего губернатора, председателя правительства Алтайского края.

Я хотел бы в этой аудитории в присутствии средств массовой информации выразить огромную признательность президенту страны Владимиру Владимировичу Путину за оказанное мне доверие. Дважды, в 2005 и 2009 годах, президент рекомендовал мою кандидатуру региональному парламенту, и я был наделен соответствующими полномочиями. В 2014 году я был избран главой региона на прямых конкурентных выборах в Алтайском крае. За меня отдали свои голоса более 72% избирателей, принявших участие в голосовании.

Я благодарен президенту страны за то, что на всем протяжении моей работы в качестве главы региона и мне лично, и Алтайскому краю была оказана систематическая, самая достойная и серьезная помощь в решении всего комплекса основных вопросов развития нашего региона. И вы, уважаемые коллеги, и все жители Алтайского края ощущают на себе последствия такой помощи.

Я хотел бы сегодня поблагодарить региональное правительство, органы муниципальной власти Алтайского края, краевое законодательное собрание, всех жителей нашего региона, представителей бизнеса и гражданского общества. Сегодня мы говорим об Алтайском крае как о регионе, который демонстрирует стабильные темпы социально-экономического развития, на протяжении более 12 лет показывает темпы, превышающие среднероссийские по основным социально-экономическим показателям.

Алтайский край — регион стабильности политической, социальной, межнациональной и межконфессиональной. Край имеет очень четкие, внятные перспективы дальнейшего ускоренного социально-экономического развития. Мы имеем пакет документов стратегического планирования, целый ряд программ развития нашего региона, которые корреспондируются с базовыми документами Президента страны и Правительства России.

Я абсолютно убежден в том, что глава нашего государства наделит полномочиями временно исполняющего обязанности губернатора,председателя правительства Алтайского края достойного профессионала, который с полной ответственностью эффективно будет выполнять свои обязанности, а в сентябре этого года примет участие в прямых выборах губернатора, председателя правительства Алтайского края.

Еще раз благодарю всех за совместную работу, за большую помощь и поддержку. Искренне верю и абсолютно убежден, что Алтайский край ждет дальнейшее процветание, а жителей нашего любимого региона — достойное и счастливое будущее. Спасибо!