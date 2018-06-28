России грозит климатическая катастрофа

Сегодня, 10:58.
Жизнь

Норвежские ученые из института морских исследований зафиксировали резкие и быстрые изменения климата в северной части Баренцева моря.

Баренцево море, Териберка.
Баренцево море, Териберка. Фото: СС0.

Исследователи выяснили, что у северной части Баренцева моря теряются признаки арктического моря, и в перспективе она может стать частью атлантической климатической системы. Это может быть губительно для местной экосистемы, в которой обитают животные, зависящие от ледового покрова, и для коммерческого лова рыбы, пишет "РГ".

Этот процесс происходит из-за нарушения стратификации слоев воды в связи со снижением объема пресной воды, которая поступает в море во время таяния льда, уверены ученые. Об этом написано в журнале Nature Climate Change.

Ранее сообщалось, что в Барнауле из-за разрушительного шторма 23 июня на год закрыли дендрарий. Во время шторма в городе произошло несколько ЧП: погиб крановщик (ветер повалил машину на землю), отдыхающих на плавучем кафе "Барракуда" унесло на другой берег Оби. Само транспортное средство предварительно снесло ограждения на набережной, после чего врезалось в опору Нового моста. После сильного ветра без света остались 85 тысяч человек.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии
Смотрите также
Правила комментирования

Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.

Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.

Комментарии для сайта Cackle
Новости партнеров