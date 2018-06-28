России грозит климатическая катастрофа

Норвежские ученые из института морских исследований зафиксировали резкие и быстрые изменения климата в северной части Баренцева моря.
Исследователи выяснили, что у северной части Баренцева моря теряются признаки арктического моря, и в перспективе она может стать частью атлантической климатической системы. Это может быть губительно для местной экосистемы, в которой обитают животные, зависящие от ледового покрова, и для коммерческого лова рыбы, пишет "РГ".
Этот процесс происходит из-за нарушения стратификации слоев воды в связи со снижением объема пресной воды, которая поступает в море во время таяния льда, уверены ученые. Об этом написано в журнале Nature Climate Change.
Ранее сообщалось, что в Барнауле из-за разрушительного шторма 23 июня на год закрыли дендрарий. Во время шторма в городе произошло несколько ЧП: погиб крановщик (ветер повалил машину на землю), отдыхающих на плавучем кафе "Барракуда" унесло на другой берег Оби. Само транспортное средство предварительно снесло ограждения на набережной, после чего врезалось в опору Нового моста. После сильного ветра без света остались 85 тысяч человек.
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