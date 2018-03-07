Российские космонавты отведают на орбите блюда традиционной русской кухни

Российские космонавты впервые смогут попробовать на орбите фруктовый кисель, зеленые щи и грибы по-старорусски (маринованные). Эти блюда ввели в их рацион питания и с конца 2017 года доставляют на Международную космическую станцию (МКС), пишут "Известия".
В обновленном меню российских экипажей на МКС появились блюда традиционной русской кухни. Среди них также есть суп из шампиньонов и фруктовые палочки. Отмечается, что раньше грибные блюда в питание космонавтов не включались из-за их сезонности и отсутствия промышленного производства.
Грибы в питании космонавтов используются с 2003 года, но теперь они будут присутствовать также в виде супа и "по-старорусски", — рассказала "Известиям" начальник отдела космического питания НИИ пищеконцентратной промышленности Людмила Павлова. — Используются только шампиньоны, выращиваемые в защищенном грунте, в условиях, свободных от тяжелых металлов и радионуклидов.
Российский космонавт Сергей Рязанский рассказал, что непривередлив в еде, однако поддержал обновление ассортимента продуктов.
"На борту МКС всегда хочется чего-нибудь вкусненького, и новые блюда можносчитать фактором психологической поддержки экипажа. Естественно, хорошо, когда в еде
есть разнообразие. Во время моего полета замечаний к питанию у меня не было, но в любом случае всегда скучаешь по домашней еде", — сказал космонавт.
Отмечается, что блюда российской кухни пользуются популярностью не только у российских космонавтов, но и у иностранных астронавтов.
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