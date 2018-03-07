Российские космонавты отведают на орбите блюда традиционной русской кухни

В обновленном меню российских экипажей на МКС появились блюда традиционной русской кухни. Среди них также есть суп из шампиньонов и фруктовые палочки. Отмечается, что раньше грибные блюда в питание космонавтов не включались из-за их сезонности и отсутствия промышленного производства.

Грибы в питании космонавтов используются с 2003 года, но теперь они будут присутствовать также в виде супа и "по-старорусски", — рассказала "Известиям" начальник отдела космического питания НИИ пищеконцентратной промышленности Людмила Павлова. — Используются только шампиньоны, выращиваемые в защищенном грунте, в условиях, свободных от тяжелых металлов и радионуклидов.

Российский космонавт Сергей Рязанский рассказал, что непривередлив в еде, однако поддержал обновление ассортимента продуктов.

"На борту МКС всегда хочется чего-нибудь вкусненького, и новые блюда можносчитать фактором психологической поддержки экипажа. Естественно, хорошо, когда в еде

есть разнообразие. Во время моего полета замечаний к питанию у меня не было, но в любом случае всегда скучаешь по домашней еде", — сказал космонавт.

Отмечается, что блюда российской кухни пользуются популярностью не только у российских космонавтов, но и у иностранных астронавтов.