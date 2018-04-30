Саратовским детям на 9 мая раздадут съедобные ордена времен Великой Отечественной войны

В Саратове решили подарить маленьким участникам акции шоколадные наборы орденов времен Великой Отечественной войны, пишет портал Saratovnews.ru. с такой инициативой на заседании Общественной палаты области выступил руководитель местного отделения "Боевого братства".
Образец шоколадок уже представлен общественности. Глава областной Общественной палаты Александр Ландо одобрил идею, но предложил вместе с шоколадками давать детям и памятку о каждом ордене.
Александр Ландо,
председатель Общественной палаты Саратовской области:
— А то шоколадки съедят, фантики выбросят, а что за ордена на них так и не узнают.
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