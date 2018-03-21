Шесть рабочих и четыре выходных: как отдыхаем в мае 2018

Календарь выходных в мае 2018

Выходные в мае начнутся 29 апреля и продлятся по 2 мая (с воскресенья по среду). Кроме того, официальным выходным будет 9 мая — День Победы. В этом году праздник выпадает на среду.

Как будем работать в конце апреля — начале мая 2018?

Из-за майских праздников в апреле предстоит поработать шесть дней в неделю с 23 апреля (понедельник) по 28 апреля (суббота). Отдых с 28 апреля перенесен на 30 апреля (понедельник). Рабочий день в субботу будет сокращенным, то есть на час короче, чем обычно.

А вот рабочая неделя после майских выходных 2018 будет совсем короткой - двухдневной, с 3 по 4 мая (четверг и пятница).