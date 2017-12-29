ТСЖ экс-министра Сердюкова задолжало за "коммуналку"

Задолженность потребителей по состоянию на конец декабря составляет 805 тыс. 796 рублей. В эту сумму входят более 121 тыс. руб. долга за отопление, а также начисления за другие коммунальные услуги. В отчете также отмечено, что на начало года задолженность потребителей составляла 696 тыс. 754 рубля.

Элитный жилой комплекс клубного типа "Молочный 6" находится в районе Хамовники, общее количество собственников составляет семь человек.

Сердюков занял пост председателя ТСЖ в конце октября. До этого товариществом руководила бывшая подчиненная экс-министра, фигурантка дела о хищениях в "Оборонсервисе" Евгения Васильева. В доме в Молочном переулке она проживает в 13-комнатной квартире, пишет znak.com.

Анатолий Сердюков покинул Минобороны после раскрытия масштабной схемы хищений госсобственности в министерстве. В итоге в 2012 году было возбуждено так называемое "дело "Оборонсервиса"", ключевой фигуранткой которого стала бывшая глава департамента имущественных отношений Минобороны РФ Евгения Васильева, получившая 5 лет колонии за хищение более 800 млн рублей. В августе 2016 года суд освободил ее условно-досрочно.