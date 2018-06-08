У границ Алтая произошло землетрясение

По данным Алтае-Саянского филиала Геофизической службы СО РАН толчки были магнитудой 3.2. Их зафиксировали в 8:14. Интенсивность сотрясений в эпицентре составила 3.7 баллов.

Напомним, ученые предупредили о том, что на Алтае может произойти землетрясение силой в 9 баллов.