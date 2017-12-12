В Алтайском крае мужчина, устав от пьянки соседей, открыл по ним огонь

В Бийске полицейские задержали мужчину, которого подозревают в стрельбе в соседа, сообщает ГУ МВД по Алтайскому краю.
По предварительной информации, соседи подозреваемого устроили пьянку. Шумная компания вывела мужчину из себя. Он взял ружье и выстрелил по дверям квартиры, где был праздник. Мужчина дважды ранил шумного соседа и скрылся.
Пострадавшего доставили в реанимацию с несколькими огнестрельными ранениями и кровопотерей.
Полицейские задержали стрелка через сутки. У него изъяли охотничье ружье. Мужчина признал свою вину и написал явку с повинной.
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