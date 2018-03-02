В Алтайском крае пьяный мужчина до смерти избил отца

В Змеиногорске 39-летнего местного жителя обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью своему отца. Мужчина забил пенсионера до смерти, сообщает СУ СКР по Алтайскому краю.
По данным следствия, в ночь с 24 на 25 февраля мужчина был у себя дома и выпивал с потерпевшим. Родственники поссорились и во время конфликта злоумышленник жестоко избил своего 64-летнего отца. От полученных телесных повреждений пенсионер скончался на месте.
Злоумышленника заключили под стражу. Следователи продолжают собирать доказательства и расследовать уголовное дело.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.