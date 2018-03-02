В Алтайском крае пьяный мужчина до смерти избил отца

По данным следствия, в ночь с 24 на 25 февраля мужчина был у себя дома и выпивал с потерпевшим. Родственники поссорились и во время конфликта злоумышленник жестоко избил своего 64-летнего отца. От полученных телесных повреждений пенсионер скончался на месте.

Злоумышленника заключили под стражу. Следователи продолжают собирать доказательства и расследовать уголовное дело.