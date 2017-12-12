В алтайском СИЗО начали делать яблочный кисель.

Кисель с ароматом яблока делают из натуральных продуктов. В его состав входит фруктовый полуфабрикат и витаминный премикс.

Раньше кисель закупали в других регионах. Сейчас заключенные обеспечивают киселем исправительные учреждения не только Республики Алтай, но и Алтайского края.

Один осужденный в год делает более 50 тонн сухого киселя.