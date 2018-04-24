В Барнауле мужчина пытал сожительницу утюгом и окурком, чтобы забрать деньги

Вчера, 20:04.
Происшествия

В декабре 2017 года житель Барнаула жестоко пытал женщину, с которой жил, чтобы она отдала ему деньги, сообщает прокуратура Алтайского края.

Рука. Силуэт. Мужчина.
Рука. Силуэт. Мужчина. Фото: СС0.

По данным следствия, мужчина связал женщину скотчем. После этого он потребовать отдать ему деньги. Чтобы получить желаемое, мужчина долго мучил потерпевшую — он оставил на ее теле порез, обжег раскаленным утюгом и тлеющим окурком. 

После этого преступник скрылся, похитив у женщины 185 тысяч рублей. 

Октябрьский районный суд Барнаула приговорил мужчину к 5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

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