В Барнауле мужчина пытал сожительницу утюгом и окурком, чтобы забрать деньги

В декабре 2017 года житель Барнаула жестоко пытал женщину, с которой жил, чтобы она отдала ему деньги, сообщает прокуратура Алтайского края.
По данным следствия, мужчина связал женщину скотчем. После этого он потребовать отдать ему деньги. Чтобы получить желаемое, мужчина долго мучил потерпевшую — он оставил на ее теле порез, обжег раскаленным утюгом и тлеющим окурком.
После этого преступник скрылся, похитив у женщины 185 тысяч рублей.
Октябрьский районный суд Барнаула приговорил мужчину к 5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.
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