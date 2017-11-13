В Барнауле из-за отключения света встало движение трамваев

В Октябрьском и Центральном районах Барнаула встало движение трамваев из-за отключения света. Об этом сообщили очевидцы в Barnaul 22.
Как сообщили в "Гороэлектротрансе", отключение электроэнергии не было связано с их работой. Это была проблема служб энергоснабжения города. Возможно, ЧП случилось из-за непогоды. Сейчас движение трамваев восстановлено в полном объеме.
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