В Стокгольме у станции метро прогремел взрыв

Взрыв произошел после того, как 60-летний мужчина, который гулял с 45-летней женщиной, поднял лежавший на тротуаре неизвестный предмет. Мужчина получил серьезные ранения и был госпитализирован. Его спутница пострадала меньше, пишет "Медуза".

Место происшествия оцеплено полицией.