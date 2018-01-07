В Стокгольме у станции метро прогремел взрыв

Днём 7 января в Стокгольме у станции метро Ворбю прогремел взрыв. Пострадали два человека, сообщает шведский телеканал SVT.
Взрыв произошел после того, как 60-летний мужчина, который гулял с 45-летней женщиной, поднял лежавший на тротуаре неизвестный предмет. Мужчина получил серьезные ранения и был госпитализирован. Его спутница пострадала меньше, пишет "Медуза".
Место происшествия оцеплено полицией.
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