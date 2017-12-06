Власти рассказали, сколько человек погибли в Алтайском крае на железной дороге

То что произошло в Камне-на-Оби с мальчиком и совсем недавно с пожилом человеком, а еще ранее с ребенком на Укладочной – это ужасные трагедии и большое горе семьям. Поэтому не соглашусь с тезисом, что у нас в регионе все благополучно непроизводственным травматизмом.

Зачастую граждане даже не слышат надвигающийся подвижной состав из-за современных гаджетов с наушниками. К сожалению, не все взрослые люди осознают, что, нарушая правила безопасности на объектах железнодорожного транспорта, они подают плохой пример детям, которые в силу своего возраста не могут адекватно оценить ситуацию на железной дороге — расстояние до приближающего поезда и скорость его движения.