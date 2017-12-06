Власти рассказали, сколько человек погибли в Алтайском крае на железной дороге

С начала 2017 года на железной дороге в Алтайском крае погибло 13 человек — на два человека больше, чем годом ранее. Еще семеро получили травмы. Такую статистику озвучил замначальника регионального Минстройтранса Дмитрий Коровин.
В течение ноября в регионе произошло сразу несколько инцидентов на железной дороге. 13 на станции Укладочный 14-летний школьник упал с железнодорожного моста, задел провода контактной сети и свалился в полувагон с углем проходящего грузового состава. 18 числа 12-летний Антона Штерц из Камня-на-Оби погиб под колесами поезда , а 30 ноября в этом же городе состав переехал 91-летнего дедушку.
Дмитрий Коровин,
начальник транспортного управления Алтайского края:
То что произошло в Камне-на-Оби с мальчиком и совсем недавно с пожилом человеком, а еще ранее с ребенком на Укладочной – это ужасные трагедии и большое горе семьям. Поэтому не соглашусь с тезисом, что у нас в регионе все благополучно непроизводственным травматизмом.
Зачастую граждане даже не слышат надвигающийся подвижной состав из-за современных гаджетов с наушниками. К сожалению, не все взрослые люди осознают, что, нарушая правила безопасности на объектах железнодорожного транспорта, они подают плохой пример детям, которые в силу своего возраста не могут адекватно оценить ситуацию на железной дороге — расстояние до приближающего поезда и скорость его движения.
Также Коровин рассказал, что до Алтайского края дошла мода на зацепинг — когда подростки цепляются за вагон и едут.
Дмитрий Коровин,
начальник транспортного управления Алтайского края:
К сожалению, это мода дошла и до нас. Недавно был задержан такой подросток, родители которого не знали, чем занимается – и это большая проблема.
Мы со своей стороны принимаем все возможные меры, проводим месячники, разные акции, наши специалисты проводят открытые уроки в школах и многое другое.
Факт
С января по октябрь 2017 года сотрудники алтайского линейного управления МВД выявили 344 несовершеннолетних, переходивших пути в неустановленном месте. Большую часть из них задержали.
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