Озеро в Яровом вошло в топ самых популярных в России среди туристов

В общий список вошли:
- Селигер в Тверской области,
- Банное в Башкирии,
- Ладожское озеро в Республике Карелия,
- соленые озера Оренбуржья,
- Байкал в Иркутской области,
- Яровое в Алтайском крае.
По данным tvil.ru, туристы бронировали отдых на этих озерах в летние субботы и воскресения на период от 1,9 до 2,5 ночи и тратили на аренду жилья от 1,7 до 7,3 тысяч рублей в сутки.
Оказалось, что дешевле всего отдыхать в выходные на озерах в Соль-Илецке (Оренбургская область), а дороже — в Лахденпохье (Республика Карелия).
Рейтинг подготовлен по данным анализа оплаченных заявок (броней) жилья туристами для проживания с 1 июня по 31 августа 2019 года.
Шесть городов, в которых, соответственно, бронировали жилье, это:
- Осташков — в среднем 5671 рубль за 2,5 ночи,
- Банное — в среднем 4025 рублей за 1,9 ночи,
- Лахденпохья — 7305 рублей за 2,2 ночи,
- Соль-Илецк — 1663 рубля за 2,4 ночи,
- Байкальск — 3747 рублей за 2 ночи,
- Яровое — 2406 рублей за 2,3 ночи.
В последние годы отдых на Яровом становится популярным еще и благодаря постоянному выступлению здесь приглашенных звезд. Этим летом здесь выступили Ольга Бузова, Molly, Maruv, «Уральские пельмени», Анна Седокова и другие.