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Туризм

Озеро в Яровом вошло в топ самых популярных в России среди туристов

Шесть озер России вошли в число самых популярных — тех, которые чаще всего выбирали туристы для отдыха в летние выходные в 2019 году, пишет tvil.ru, сервис бронирования жилья. В их составе — и озеро Большое Яровое в Алтайском крае.

Отдых в Яровом.
Отдых в Яровом.
Евгения Родочинская

В общий список вошли:

  • Селигер в Тверской области,
  • Банное в Башкирии,
  • Ладожское озеро в Республике Карелия,
  • соленые озера Оренбуржья,
  • Байкал в Иркутской области,
  • Яровое в Алтайском крае.

По данным tvil.ru, туристы бронировали отдых на этих озерах в летние субботы и воскресения на период от 1,9 до 2,5 ночи и тратили на аренду жилья от 1,7 до 7,3 тысяч рублей в сутки.

Оказалось, что дешевле всего отдыхать в выходные на озерах в Соль-Илецке (Оренбургская область), а дороже — в Лахденпохье (Республика Карелия).

Рейтинг подготовлен по данным анализа оплаченных заявок (броней) жилья туристами для проживания с 1 июня по 31 августа 2019 года.

Шесть городов, в которых, соответственно, бронировали жилье, это:

  • Осташков — в среднем 5671 рубль за 2,5 ночи,
  • Банное — в среднем 4025 рублей за 1,9 ночи,
  • Лахденпохья — 7305 рублей за 2,2 ночи,
  • Соль-Илецк — 1663 рубля за 2,4 ночи,
  • Байкальск — 3747 рублей за 2 ночи,
  • Яровое — 2406 рублей за 2,3 ночи.

В последние годы отдых на Яровом становится популярным еще и благодаря постоянному выступлению здесь приглашенных звезд. Этим летом здесь выступили Ольга Бузова, Molly, Maruv, «Уральские пельмени», Анна Седокова и другие.

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