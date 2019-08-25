Озеро в Яровом вошло в топ самых популярных в России среди туристов

Шесть озер России вошли в число самых популярных — тех, которые чаще всего выбирали туристы для отдыха в летние выходные в 2019 году, пишет tvil.ru, сервис бронирования жилья. В их составе — и озеро Большое Яровое в Алтайском крае.

В общий список вошли:

Селигер в Тверской области,

Банное в Башкирии,

Ладожское озеро в Республике Карелия,

соленые озера Оренбуржья,

Байкал в Иркутской области,

Яровое в Алтайском крае.

По данным tvil.ru, туристы бронировали отдых на этих озерах в летние субботы и воскресения на период от 1,9 до 2,5 ночи и тратили на аренду жилья от 1,7 до 7,3 тысяч рублей в сутки.

Оказалось, что дешевле всего отдыхать в выходные на озерах в Соль-Илецке (Оренбургская область), а дороже — в Лахденпохье (Республика Карелия).

Рейтинг подготовлен по данным анализа оплаченных заявок (броней) жилья туристами для проживания с 1 июня по 31 августа 2019 года.

Шесть городов, в которых, соответственно, бронировали жилье, это:

Осташков — в среднем 5671 рубль за 2,5 ночи,

Банное — в среднем 4025 рублей за 1,9 ночи,

Лахденпохья — 7305 рублей за 2,2 ночи,

Соль-Илецк — 1663 рубля за 2,4 ночи,

Байкальск — 3747 рублей за 2 ночи,

Яровое — 2406 рублей за 2,3 ночи.

В последние годы отдых на Яровом становится популярным еще и благодаря постоянному выступлению здесь приглашенных звезд. Этим летом здесь выступили Ольга Бузова, Molly, Maruv, «Уральские пельмени», Анна Седокова и другие.