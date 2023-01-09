Таиланд отменил проверку сертификатов о вакцинации, которую ввел два дня назад

Власти Таиланда отменили проверку сертификатов вакцинации от коронавируса у прибывавших туристов. Они ввели ее всего два дня назад , 7 января. Об этом сообщает «КоммерсантЪ».

Отмененная мера должна была начать действовать с 9 января. Туристам, вылетающим в Таиланд, необходимо было проходить ПЦР-тест по прибытии или предъявлять сертификат о вакцинации от COVID-19. Правило должно было действовать до 31 января.

Однако заместитель премьер-министра и глава Минздрава Анутин Чарнвиракул объявил, что введенная мера отменяется. Он не уточнил, по каким причинам.

Ранее за сутки коронавирусом заразились более трех тыс. россиян.