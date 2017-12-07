Серийный предприниматель Денис Газукин рассказал, как создал крупнейшую ИТ-компанию на Алтае

Краткое содержание

Барнаул — Москва — Индия

— Я открыл компанию "Митра" в 2000 году, на пятом курсе университета. После третьего курса осознал, что осталось учиться два года, и либо я открою предприятие, либо пойду работать по найму. Потому что ресурсов у меня не было, помогать было некому. После третьего курса я перестал учиться на "отлично" и стал выборочно изучать те предметы, которые интересны. К 2003 году мы захватили примерно 70% рынка веб-разработки в Алтайском крае.

К 2004-му начали работать с платежными терминалами, мультикассами. Я переехал в Санкт-Петербург, мы поставили там сеть в метрополитене. В 2007 году у меня в холдинге работало около 200–300 человек, были производственная и процессинговая компании. Я жил в Москве, всеми делами занимались партнеры.

Друг предложил мне открыть сеть платежных терминалов в Дели. Мы провели исследования: экономическое, юридическое — и не нашли аргументов против. Открыли в Индии бизнес и пять лет безуспешно пытались раскачать его. После обвала рынка я вернулся в Россию ни с чем. "Митра" работала, но я ей не управлял с 2005 года. Я открыл новую компанию — Freematiq, начал брать заказы на разработку. Сейчас в регионе по численности сотрудников у меня крупнейшая компания в отрасли, больше сотни человек.

Школа жизни

— Второй раз подниматься с нуля не так сложно, я хорошо подготовился. Сразу понял, что хочу крупную компанию, работающую в области программного обеспечения. Из Индии я уехал в Москву и жил там, потому что в столице больше денег. Но в Москве есть один серьезный недостаток — она одной рукой дает, а другой забирает. Я туда как на работу летаю — делаю, что мне нужно, и возвращаюсь домой восстанавливать силы. Наша сфера деятельности хорошо живет удаленно. Мы можем получать заказы из-за рубежа и работать здесь. Но есть серьезный недостаток — у нас мало IT-специалистов в регионе. Надо работать с вузами, заниматься образованием.

Я уже давно прошел рубеж, когда зарабатываю больше, чем могу потратить на семью в месяц. Но продолжаю движение, потому что бизнес — это школа жизни, которая имеет четкий показатель — деньги. Это средство, и есть настоящая оценка твоей деятельности обществом. Если ты зарабатываешь деньги экологично: не воруешь, не "отжимаешь", а честно — с тобой рассчитываются и благодарны за то, что ты делаешь. Это мерило того, соответствуешь ли ты этой жизни, стал ли ты мастером своего дела.

Высшее образование как сито

— Предприятия, которые мы создаем, — проекция нашего сознания. Любой косяк на предприятии — ваш личный косяк. Он означает, что ты что-то не доделал, не досмотрел, упустил. Думая таким образом, начинаешь видеть причинно-следственные связи и выходишь на новый уровень.

Когда я беру на работу человека и потом он проявляется неожиданным образом, сразу возникает вопрос: где был тот момент на собеседовании, когда я уже знал это?

Если у вас есть проекция построения бизнеса, то, кроме вас самих, никакого другого инструмента его создания не существует. Все, что вокруг вас происходит, — ваше прямое воздействие на этот мир. Если ты даешь миру то, что нужно, тебе дают деньги. Это справедливый закон. С другой стороны, все, чтобы ты ни сделал, начинает менять мир.

На собеседовании я представляю свою компанию идеальной. Приходит ко мне человек, а я задаю себе вопрос: а он подходит к этой компании или нет? Иногда не нужен даже список вопросов. Собеседование для меня завершается до того, как я чай на стол поставил. Пока ставил, задал пару вопросов, все понял. Я вижу большую цель и задаю вопросы там, где у меня есть сомнения.

Для меня то, что человек учился в университете, означает, что у него есть достаточный запас желания, чтобы эти четыре года за партой сидеть. Он сделал это, и я уважаю его. Я готов взять его на работу. И не важно, по какой специальности он учился, все равно ничему не научился. Но он доказал свое желание прорваться сквозь это все. Это сито, отсеивающее всех, кто не может через подобное пройти.

Руководители бизнесов не берут студентов на практики, не взаимодействуют с университетами, потому что видят развитие только своей компании, а не отрасли. Если ты начинаешь видеть свой бизнес как развитие отрасли в целом, то появляются планы на 10–15 лет — больше, чем цикл образования в вузах. Ты начинаешь работать с вузами, готовить кадры.

В Алтайском крае нет готовых кадров, и надо заниматься образованием. Мы начали активно работать с вузами, создали учебно-событийный центр DigitalSpace, где проходят IT-события, создали ассоциацию поддержки инноваций. Для меня является знаком качества, если человек участвовал в стартапе.

Много хотят, но мало делают

— Если вы хотите делать бизнес, делайте его человечным. Если хотите быть управленцем высшего звена, главное для вас — видеть людей, понимать их состояние. Я для себя понимаю управление как игру состояний. Я захожу в офис и знаю, как дела у людей, как у них настроение. Управление работает по принципу наставничества. Я это заметил по себе.

С мая по ноябрь я провел около 40 тренингов. У меня сформировалась постоянная команда из 30 человек. Я решил создать открытую лабораторию по глубинному исследованию явления управления. Ко мне приходили люди, и мы говорили о том, чего хотим. На последнем занятии я понял: люди многое хотят, но не многое делают. Я создал закрытую группу из 10 человек, собственников бизнеса, начал работать на уровне действия.

Завод для мамы: Ответы на вопросы аудитории

— Пока вы наливаете чай на собеседовании, о чем вы говорите, какие стандартные вопросы задаете, какие есть заготовки?

— Заготовок нет и быть не может. Я все знаю уже до собеседования. Собираю инсайдерскую информацию о сотруднике — звоню бывшему работодателю, не важно, знакомому или нет. Если ты провел такую работу, то уже знаешь какие-то "точки" в человеке, и пока наливаешь чай, спрашиваешь о них. Но только не напрямую, чтобы человек не напрягался.

Каждый раз собеседования проходят по-разному. Вот иногда человек садится, ты на него смотришь и начинаешь рассказывать о том, чем ты занимаешься, вместо того чтобы спрашивать. Задача — не просто пойти по технологии и потратить время. Моя задача — не тратить лишних сил: с кем-то минуту говоришь, с кем-то полтора часа.

Не всегда собеседование заканчивается трудоустройством, но всегда должно заканчиваться продажей. Соискатели — покупатели, а ты продаешь свою компанию. Ты можешь направить человека в другую компанию, он там будет счастлив и будет помнить тебя за совет и в нужный момент порекомендует руководству сотрудничать с твоей компанией.

— Когда ставится большая цель, что помогает не сбиться с пути?

— Можно себя спрашивать: а то ли я сейчас делаю? Вроде приемов, когда каждый день достаешь шарики из аквариума и видишь, как уменьшаются дни твоей жизни. Это заставляет задуматься, что мы не вечны, что является главным, о чем ты можешь пожалеть, если сейчас твой последний миг.

— Предприниматель — это профессия, призвание или воля случая?

— Это личный выбор. Предприниматель — это тот, кто рождает движение внутри себя. Ты не можешь говорить, что это признание или профессия. Ты это выбрал, ты так живешь.

— У вас много бизнесов. Как вы их выбирали? По финансовой стороне или душевным стремлениям? Почему не закроете предприятия, которые не относятся к IT?

— У меня есть откровенно убыточные предприятия, но я пока их не закрываю. Надо наиграться. С другой стороны, не надо терять разум. Если есть какой-то доход, то часть можно инвестировать во что-то для души или инновации. У меня есть консервный завод, он не зарабатывает. Но мне нравятся разносолы, и нужно, чтобы мама чем-то занималась на пенсии. Если бы этого не было, я бы не набирал достаточно сил для других дел.

— Какой технопарк нужен Барнаулу?

— Проблема нашей отрасли в том, что нас никто не знает и не видит. Приходишь в вуз и говоришь: "Хочу больше программистов". А в вузе говорят: "К нам не идут абитуриенты, вы никому не нужны". Мы сидим в уголке и своими действиями провоцируем разрушение отрасли.

Я хочу построить девятиэтажное здание в центре Барнаула, заселить туда какое-то количество IT-компаний, там же сделать учебный и событийный центр, коворкинг, специализированный общепит, где можно работать и кофе пить. Мы уже купили землю, сделали проект, получили техусловия. Сейчас вопрос за деньгами на строительство. Мы ищем инвесторов.

Я хочу, чтобы в парке был правильный лофт-дизайн, красный кирпич, openspace, комнаты отдыха — так, как это положено в мировых стандартах для IT-компаний. Я надеюсь, это станет точкой притяжения для кадров. Это то место, куда должны хотеть все школьники и студенты. Если я не найду инвесторов, я все равно его построю. Ну не через полгода, через год-полтора начну. Мы можем переломить ситуацию, только создав что-то принципиально новое.

Мнение

Роман Куцев,

начальник управления корпоративного бизнеса БИНБАНК в Барнауле:

— Сегодня собралась интересная аудитория. Денис достаточно харизматичный человек, обладает сильной энергетикой и неординарным восприятием себя как бизнесмена. Развит во многих областях, с ним было приятно пообщаться на разные темы. Мои коллеги уже обсудили тему сотрудничества с ним, нам очень интересен его сегмент. Думаю, мы сможем предложить ему достойный вариант для работы. Хотелось бы отметить, что ПАО БИНБАНК на сегодняшний день предлагает одно из лучших предложений по кредитным продуктам МСБ.

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