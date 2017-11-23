Здоровье

Черная пятница и Киберпонедельник в медицинском центре "Леге Артис"

Сегодня, 09:02.
Здоровье

С 24 по 27 ноября в медицинском центре "Леге Артис" — скидки от 20% до 50%.

"Черная пятница".
"Черная пятница". Иллюстрация : архив Медицинского инновационного центра "Леге Артис".

Скидка 50%

Скидка 20%

ООО Медицинский инновационный центр "Леге Артис"

Адрес: г. Барнаул, Партизанская, 132

Тел. для записи: 555-373, 60-48-48

Сайт: legeartis-altay.ru

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Организатор акции: ООО МИЦ "ЛЕГЕ АРТИС". Срок проведения акции: с 24.11.17г. по 27.11.17г. Подробную информацию о правилах проведения акции можно узнать по телефонам: +7 (3852) 555-373, 60-48-48.

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