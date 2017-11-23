Черная пятница и Киберпонедельник в медицинском центре "Леге Артис"

С 24 по 27 ноября в медицинском центре "Леге Артис" — скидки от 20% до 50%.
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Скидка 20%
- Лазерная эпиляция
- Лазерное удаление сосудов и пигментных пятен
- Фракционное лазерное омоложение
- Фракционное удаление рубцов и шрамов
- Лазерная биоревитализация
- Карбокситерапия
- Атравматическая чистка лица
- Биомеханическая стимуляция
- Молекулярная реконструкция ресниц
- Вся косметика для домашнего ухода
ООО Медицинский инновационный центр "Леге Артис"
Адрес: г. Барнаул, Партизанская, 132
Тел. для записи: 555-373, 60-48-48
Сайт: legeartis-altay.ru
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
Организатор акции: ООО МИЦ "ЛЕГЕ АРТИС". Срок проведения акции: с 24.11.17г. по 27.11.17г. Подробную информацию о правилах проведения акции можно узнать по телефонам: +7 (3852) 555-373, 60-48-48.
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