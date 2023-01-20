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Здоровье

Экс-президента Казахстана госпитализировали и сделали операцию на сердце

Первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева госпитализировали. Ему потребовалась операция на сердце, сообщает ТАСС.

Нурсултан Назарбаев.
Нурсултан Назарбаев.
akorda.kz

Нурсултан Назарбаев успешно перенес операцию на сердце. Угрозы жизни нет. Операция проходила в Национальном научном кардиохирургическом центре. Сейчас Назарбаев находится под наблюдением.

Нурслутану Назарбаеву 82 года, он первый президент Казахстана (1991−2019). В марте 2019 года он подписал указ о сложении полномочий президента по собственному желанию. Его преемником на посту главы государства стал Касым-Жомарт Токаев.

Ранее Нурсултана Назарбаева лишили статуса почетного сенатора.

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