Экс-президента Казахстана госпитализировали и сделали операцию на сердце

Нурсултан Назарбаев успешно перенес операцию на сердце. Угрозы жизни нет. Операция проходила в Национальном научном кардиохирургическом центре. Сейчас Назарбаев находится под наблюдением.

Нурслутану Назарбаеву 82 года, он первый президент Казахстана (1991−2019). В марте 2019 года он подписал указ о сложении полномочий президента по собственному желанию. Его преемником на посту главы государства стал Касым-Жомарт Токаев.

Ранее Нурсултана Назарбаева лишили статуса почетного сенатора.