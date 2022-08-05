Какую «побочку» вызывает обезьянья оспа, и может ли болезнь лишить зрения

По словам инфекциониста Николая Малышева, по показателю смертности от оспы обезьян — «очень большой разброс».

«Любое инфекционное заболевание — это обязательно лихорадочные реакции и интоксикации. Для оспы обезьян характерно повышение температуры, головная боль тошнота, рвота и через какое-то время появляется сыпь <…> Оспины не очень выражены, не так, как при натуральной оспе», — подчеркнул врач.