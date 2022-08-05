8 августа
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Здоровье

Какую «побочку» вызывает обезьянья оспа, и может ли болезнь лишить зрения

Обезьянья оспа может вызвать проблемы со зрением, заявила эпидемиолог Роспотребнадзора Наталья Пшеничная. Приводит ли болезнь к слепоте, и на что еще жалуются пациенты.

Обезьянья оспа.
Обезьянья оспа.
https://www.who.int/ru
1
Почему глаза могут болеть от оспы обезьян?

Вирус может заражать глаза, поэтому развивается воспаление.

В частности, есть риск кератита, заявила Пшеничная «Известиям». Эта проблема приводит к помутнению, изъязвлению и рубцеванию роговицы.

2
Кератит провоцирует слепоту?

Да. Кератит, или воспаление роговицы, может привести к необратимой потере зрения.

Глаз.
Глаз.
СС0
3
На что жалуются больные?

Ученые египетского Университета Танта утверждают: каждый десятый пациент с обезьяньей оспой теряет зрение, каждый пятый страдает от светобоязни, а каждый третий — от конъюнктивита.

4
Подробная статистика

У 17% больных наблюдаются очаговые конъюнктивиты, у 7,5% — кератит, а у 4% — изъязвление роговицы.

Глаз.
Глаз.
СС0
5
Оспа обезьян приводит к смерти?

По словам инфекциониста Николая Малышева, по показателю смертности от оспы обезьян — «очень большой разброс».

«Любое инфекционное заболевание — это обязательно лихорадочные реакции и интоксикации. Для оспы обезьян характерно повышение температуры, головная боль тошнота, рвота и через какое-то время появляется сыпь <…> Оспины не очень выражены, не так, как при натуральной оспе», — подчеркнул врач.

6
Ветрянка формирует иммунитет к оспе обезьян?

Нет. У переболевших ветрянкой не вырабатывается иммунитет против обезьяньей оспы, уточнили ранее в Роспотребнадзоре.

Уход за кожей
Уход за кожей
ССО

В ведомстве добавили, что заболевания принципиально отличаются и не формируют перекрестного иммунитета, поскольку оспа обезьян относится к роду ортопоксвирусов, а ветрянка — к герпесвирусам.

Ранее ученые рассказали о «неприличных» симптомах оспы обезьян.

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