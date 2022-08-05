Какую «побочку» вызывает обезьянья оспа, и может ли болезнь лишить зрения

Вирус может заражать глаза, поэтому развивается воспаление.
В частности, есть риск кератита, заявила Пшеничная «Известиям». Эта проблема приводит к помутнению, изъязвлению и рубцеванию роговицы.
Да. Кератит, или воспаление роговицы, может привести к необратимой потере зрения.
Ученые египетского Университета Танта утверждают: каждый десятый пациент с обезьяньей оспой теряет зрение, каждый пятый страдает от светобоязни, а каждый третий — от конъюнктивита.
У 17% больных наблюдаются очаговые конъюнктивиты, у 7,5% — кератит, а у 4% — изъязвление роговицы.
По словам инфекциониста Николая Малышева, по показателю смертности от оспы обезьян — «очень большой разброс».
«Любое инфекционное заболевание — это обязательно лихорадочные реакции и интоксикации. Для оспы обезьян характерно повышение температуры, головная боль тошнота, рвота и через какое-то время появляется сыпь <…> Оспины не очень выражены, не так, как при натуральной оспе», — подчеркнул врач.
Нет. У переболевших ветрянкой не вырабатывается иммунитет против обезьяньей оспы, уточнили ранее в Роспотребнадзоре.
В ведомстве добавили, что заболевания принципиально отличаются и не формируют перекрестного иммунитета, поскольку оспа обезьян относится к роду ортопоксвирусов, а ветрянка — к герпесвирусам.
Ранее ученые рассказали о «неприличных» симптомах оспы обезьян.