Минпромторг: в российской столице возник дефицит известного антибиотика

Аптеки столкнулись с дефицитом антибиотиков на основе амоксициллина в Москве, пишет РИА Новости.

В некоторых аптеках столицы нельзя купить антибиотик «Амоксиклав». Его нет на складах, а также возникли сложности с поставками Однако на онлайн-сервисах по заказу лекарств препарат по-прежнему доступен.

«В связи с завершением мероприятий по частичной мобилизации и выходом новых отечественных производителей, в ближайшее время сбои с обеспечением аптечной сети прекратятся», — заявляют в министерстве.

Повышенный спрос на этот препарат фиксируют из-за сезонного подъема инфекционных заболеваний, а также приобретения его «про запас».