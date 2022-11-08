8 ноября
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Здоровье

Минпромторг: в российской столице возник дефицит известного антибиотика

Аптеки столкнулись с дефицитом антибиотиков на основе амоксициллина в Москве, пишет РИА Новости.

Лекарства, таблетки.
Лекарства, таблетки.
СС0

В некоторых аптеках столицы нельзя купить антибиотик «Амоксиклав». Его нет на складах, а также возникли сложности с поставками Однако на онлайн-сервисах по заказу лекарств препарат по-прежнему доступен.

«В связи с завершением мероприятий по частичной мобилизации и выходом новых отечественных производителей, в ближайшее время сбои с обеспечением аптечной сети прекратятся», — заявляют в министерстве.

Повышенный спрос на этот препарат фиксируют из-за сезонного подъема инфекционных заболеваний, а также приобретения его «про запас».

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