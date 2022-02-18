Названы восемь симптомов омикрона у вакцинированных пациентов

Симптомы омикрона у вакцинированных людей выявили норвежские ученые.
«Речь идет о кашле, насморке, усталости, боли в горле, головной боли, мышечных болях, лихорадке и чихании», — отмечает агентство.
Лишь у некоторых пациентов наблюдались еще несколько симптомов — снижение аппетита, вкуса, обоняния и затрудненное дыхание.
Кроме того, у небольшой части зараженных проявляется болевой симптом, при котором сильно болит все тело.
Штамм коронавируса «омикрон», или B.1.1.529, обнаружили в Африке в ноябре 2021 года. На данный момент он стал доминирующим в мире.
Ранее британские ученые заявили, что новые штаммы после омикрона могут быть смертельно опасными.