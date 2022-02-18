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Здоровье

Названы восемь симптомов омикрона у вакцинированных пациентов

Восемь симптомов омикрона могут наблюдаться у полностью вакцинированных людей, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Eurosurveillance.

Коронавирус. Штамм "омикрон".
Коронавирус. Штамм "омикрон".
C00.

Симптомы омикрона у вакцинированных людей выявили норвежские ученые.

«Речь идет о кашле, насморке, усталости, боли в горле, головной боли, мышечных болях, лихорадке и чихании», — отмечает агентство.

Лишь у некоторых пациентов наблюдались еще несколько симптомов — снижение аппетита, вкуса, обоняния и затрудненное дыхание.

Кроме того, у небольшой части зараженных проявляется болевой симптом, при котором сильно болит все тело.

Штамм коронавируса «омикрон», или B.1.1.529, обнаружили в Африке в ноябре 2021 года. На данный момент он стал доминирующим в мире.

Ранее британские ученые заявили, что новые штаммы после омикрона могут быть смертельно опасными.

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