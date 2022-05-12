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Здоровье

Офтальмолог: после COVID-19 пациенты жалуются на темные пятна перед глазами

Люди, переболевшие ковидом, жалуются на темные пятна перед глазами. Об этом Ura.ru рассказала офтальмохирург центра микрохирургии глаза «Я вижу» Наталья Коваль.

Глаза.
Глаза.
unsplash.com

Врач отметила, что в некоторых случаях происходит искривление изображения.

«Увеит, генерализованное воспаление увеального тракта, является наиболее грозным состоянием. Наиболее высокий риск присутствует у пациентов с дефектом иммунной системы», — сказала она.

По словам Коваль, у увеита следующие симптомы: при помутнении стекловидного тела в результате воспаления сильно ухудшается зрение. Те, кто перенес коронавирус, жалуются на искаженное изображение и «темные пятна перед глазами при взгляде на белые объекты».

Вылечить увеит помогают инъекции или капли, но иногда требуется хирургическое вмешательство.

Ранее в Роспотребнадзоре объяснили, кто может заразиться COVID-19 повторно.

А еще врач рассказала, почему лысые мужчины чаще умирают от ковида.

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