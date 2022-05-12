Офтальмолог: после COVID-19 пациенты жалуются на темные пятна перед глазами

Врач отметила, что в некоторых случаях происходит искривление изображения.
«Увеит, генерализованное воспаление увеального тракта, является наиболее грозным состоянием. Наиболее высокий риск присутствует у пациентов с дефектом иммунной системы», — сказала она.
По словам Коваль, у увеита следующие симптомы: при помутнении стекловидного тела в результате воспаления сильно ухудшается зрение. Те, кто перенес коронавирус, жалуются на искаженное изображение и «темные пятна перед глазами при взгляде на белые объекты».
Вылечить увеит помогают инъекции или капли, но иногда требуется хирургическое вмешательство.
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