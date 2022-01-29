Проктолог назвала пять симптомов язвенного колита

Болезнь приводит к образованию эрозий и язв на слизистой оболочке толстой кишки.

«Заболевание хроническое, проходит через периоды обострений и ремиссий (относительного благополучия)», — цитирует специалиста «Медикфорум».

Для того, чтобы не запустить ситуацию, нужно обратить внимание на следующие симптомы:

кровь при дефекации ( как небольшое количество , так и обильное),

как небольшое количество так и обильное), частый стул ( при тяжелом течение может быть 10−15 раз в день),

при тяжелом течение может быть 10−15 раз в день), боли в области живота,

лихорадка , потеря веса , анемия — при тяжелом течении,

потеря веса анемия — при тяжелом течении, поражение глаз , кожи и суставов.

Заболевание аутоиммунное, то есть собственный «неправильный иммунитет» может атаковать не только слизистую кишечника, но и другие органы — отсюда и берутся внекишечные проявления болезни, объяснила врач.

А ранее специалист предупредила об опасности употребления семечек.