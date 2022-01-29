29 января -17°C
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Здоровье

Проктолог назвала пять симптомов язвенного колита

Врач-проктолог Анастасия Коробицына рассказала, как распознать язвенный колит — воспалительное заболевание кишечника.

Туалет.
Туалет.
CC0

Болезнь приводит к образованию эрозий и язв на слизистой оболочке толстой кишки.

«Заболевание хроническое, проходит через периоды обострений и ремиссий (относительного благополучия)», — цитирует специалиста «Медикфорум».

Для того, чтобы не запустить ситуацию, нужно обратить внимание на следующие симптомы:

  • кровь при дефекации (как небольшое количество, так и обильное),
  • частый стул (при тяжелом течение может быть 10−15 раз в день),
  • боли в области живота,
  • лихорадка, потеря веса, анемия — при тяжелом течении,
  • поражение глаз, кожи и суставов.

Заболевание аутоиммунное, то есть собственный «неправильный иммунитет» может атаковать не только слизистую кишечника, но и другие органы — отсюда и берутся внекишечные проявления болезни, объяснила врач.

А ранее специалист предупредила об опасности употребления семечек.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 26–45–26,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79133663130. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость