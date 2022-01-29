Проктолог назвала пять симптомов язвенного колита

Болезнь приводит к образованию эрозий и язв на слизистой оболочке толстой кишки.
«Заболевание хроническое, проходит через периоды обострений и ремиссий (относительного благополучия)», — цитирует специалиста «Медикфорум».
Для того, чтобы не запустить ситуацию, нужно обратить внимание на следующие симптомы:
- кровь при дефекации (как небольшое количество, так и обильное),
- частый стул (при тяжелом течение может быть 10−15 раз в день),
- боли в области живота,
- лихорадка, потеря веса, анемия — при тяжелом течении,
- поражение глаз, кожи и суставов.
Заболевание аутоиммунное, то есть собственный «неправильный иммунитет» может атаковать не только слизистую кишечника, но и другие органы — отсюда и берутся внекишечные проявления болезни, объяснила врач.
А ранее специалист предупредила об опасности употребления семечек.