«Противоположные» вирусы. Чем грипп отличается от COVID-19 и почему их лечат по-разному

Врач, заявила Попова на телеканале «Россия-1», должен знать точный диагноз пациента.
«Смысл в тестировании для человека, у которого есть симптомы (ковида. — Прим. ред.), однозначен абсолютно. То есть если у меня есть недомогание, то врач мой и я, мы должны точно знать, чем я болею, хотя бы потому что сегодня у нас еще высокий удельный вес гриппа, и тактика лечения ковида и гриппа практически диаметрально противоположна», — подчеркнула глава Роспотребнадзора.
По словам Анны Поповой, при COVID-19 есть риск образования тромбов. А вот при гриппе, наоборот, может быть чрезмерное кровотечение.
Нет. «Дифференциальная диагностика очень важна. Но о том, что всем повально тестироваться каждый день не нужно, мы говорим с самых первых дней, с 2020 года», — сказала Попова.
Да. У нового «омикрон"-штамма есть скрытая опасность. Им можно заразиться повторно.
К такому выводу пришли исследователи Имперского колледжа в Лондоне. Их опыты показали, что по сравнению с дельтой риск повторного заражения омикроном выше в 5,4 раза.
Ранее Генпрокурор Игорь Краснов поручил проверить, обоснованы ли цены на ПЦР-тесты.