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Здоровье

«Противоположные» вирусы. Чем грипп отличается от COVID-19 и почему их лечат по-разному

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что тактики лечения гриппа и ковида — диаметрально противоположные. Чем отличаются вирусы и почему их лечат по-разному — в нашем разборе.

Пандемия. Коронавирус.
Пандемия. Коронавирус.
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1
Почему COVID-19 и грипп лечат по-разному?

Врач, заявила Попова на телеканале «Россия-1», должен знать точный диагноз пациента.

«Смысл в тестировании для человека, у которого есть симптомы (ковида. — Прим. ред.), однозначен абсолютно. То есть если у меня есть недомогание, то врач мой и я, мы должны точно знать, чем я болею, хотя бы потому что сегодня у нас еще высокий удельный вес гриппа, и тактика лечения ковида и гриппа практически диаметрально противоположна», — подчеркнула глава Роспотребнадзора.

2
Чем коронавирус отличается от гриппа?

По словам Анны Поповой, при COVID-19 есть риск образования тромбов. А вот при гриппе, наоборот, может быть чрезмерное кровотечение.

Простуда, грипп. Лекарства.
Простуда, грипп. Лекарства.
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3
Проверять на COVID-19 надо всех?

Нет. «Дифференциальная диагностика очень важна. Но о том, что всем повально тестироваться каждый день не нужно, мы говорим с самых первых дней, с 2020 года», — сказала Попова.

4
А у омикрона есть скрытая опасность?

Да. У нового «омикрон"-штамма есть скрытая опасность. Им можно заразиться повторно.
К такому выводу пришли исследователи Имперского колледжа в Лондоне. Их опыты показали, что по сравнению с дельтой риск повторного заражения омикроном выше в 5,4 раза.

Коронавирус. Штамм &quot;омикрон&quot;.
Коронавирус. Штамм «омикрон».
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Ранее Генпрокурор Игорь Краснов поручил проверить, обоснованы ли цены на ПЦР-тесты.

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