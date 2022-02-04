«Противоположные» вирусы. Чем грипп отличается от COVID-19 и почему их лечат по-разному

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Почему COVID-19 и грипп лечат по-разному?

Врач, заявила Попова на телеканале «Россия-1», должен знать точный диагноз пациента.

«Смысл в тестировании для человека, у которого есть симптомы (ковида. — Прим. ред.), однозначен абсолютно. То есть если у меня есть недомогание, то врач мой и я, мы должны точно знать, чем я болею, хотя бы потому что сегодня у нас еще высокий удельный вес гриппа, и тактика лечения ковида и гриппа практически диаметрально противоположна», — подчеркнула глава Роспотребнадзора.