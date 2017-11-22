В Алтайском крае открыли первую палату противошоковой терапии

Противошоковая палата. Фото : Пресс-служба Министерства здравоохранения Алтайского края. Противошоковая палата. Фото : Пресс-служба Министерства здравоохранения Алтайского края. Противошоковая палата. Фото : Пресс-служба Министерства здравоохранения Алтайского края.

В этой палате тяжелые больные смогут получать первичную помощь и проходить первичные этапы диагностики. Находиться здесь они будут до тех пор, пока врач не примет решение о том, как дальше лечить пациента (от нескольких минут до суток). Например, если пациент находится в состоянии шока и ему необходимо хирургическое вмешательство, то в палате противошоковой терапии его выводят из тяжелого состояния и потом переводят в операционную. Если у пациента профильное заболевание, то в палате он будет находиться до тех пор, пока его не переведут профильное медицинское учреждение.

Противошоковую палату в Алтайском крае создавали опираясь на опыт московских и зарубежных больниц. В ней установили современное оборудование для реанимационных отделений — аппараты ИВЛ, мониторы слежения за пациентами, дефибрилляторы, аспираторы, подача кислорода и др.

По словам главного врача Краевой больницы скорой помощи Владислава Бомбизо, создание палаты позволит не только оказывать более быструю медицинскую помощь пациентам в крайне тяжелом состоянии, но и приведет к более рациональной организации работы операционных, а в случае ЧС в палате можно организовать дополнительное реанимационное отделение.