В Алтайском крае открыли первую палату противошоковой терапии

В Краевой клинической больнице скорой медицинской помощи открыли палату противошоковой терапии. Здесь будут проводить быструю диагностику и оказывать медицинскую помощь самым тяжелым пациентам — в коме и состоянии шока. Об этом сообщает пресс-служба краевого Минздрава.
В этой палате тяжелые больные смогут получать первичную помощь и проходить первичные этапы диагностики. Находиться здесь они будут до тех пор, пока врач не примет решение о том, как дальше лечить пациента (от нескольких минут до суток). Например, если пациент находится в состоянии шока и ему необходимо хирургическое вмешательство, то в палате противошоковой терапии его выводят из тяжелого состояния и потом переводят в операционную. Если у пациента профильное заболевание, то в палате он будет находиться до тех пор, пока его не переведут профильное медицинское учреждение.
Противошоковую палату в Алтайском крае создавали опираясь на опыт московских и зарубежных больниц. В ней установили современное оборудование для реанимационных отделений — аппараты ИВЛ, мониторы слежения за пациентами, дефибрилляторы, аспираторы, подача кислорода и др.
По словам главного врача Краевой больницы скорой помощи Владислава Бомбизо, создание палаты позволит не только оказывать более быструю медицинскую помощь пациентам в крайне тяжелом состоянии, но и приведет к более рациональной организации работы операционных, а в случае ЧС в палате можно организовать дополнительное реанимационное отделение.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.