В Новый год с обновленным организмом: поправьте здоровье в санатории "Рассветы над Бией"

Здравница Сибири. Фото : архив санатория "Рассветы над Бией". Санаторий "Рассветы над Бией" — одна из самых популярных здравниц в Сибири. Фото : архив санатория "Рассветы над Бией". Санаторий "Рассветы над Бией" — одна из самых популярных здравниц в Сибири. Фото : архив санатория "Рассветы над Бией". Санаторий "Рассветы над Бией" — одна из самых популярных здравниц в Сибири. Фото : архив санатория "Рассветы над Бией". Санаторий "Рассветы над Бией" — одна из самых популярных здравниц в Сибири. Фото : архив санатория "Рассветы над Бией". Санаторий "Рассветы над Бией" — одна из самых популярных здравниц в Сибири. Фото : архив санатория "Рассветы над Бией". Санаторий "Рассветы над Бией" — одна из самых популярных здравниц в Сибири. Фото : архив санатория "Рассветы над Бией". Санаторий "Рассветы над Бией" — одна из самых популярных здравниц в Сибири. Фото : архив санатория "Рассветы над Бией".

Лечебные программы санатория "Рассветы над Бией" включают в себя более 100 лечебных методик. Многие из них основаны на использовании богатейших даров алтайской природы.

Минеральная вода "Серебряный ключ" с содержанием природного серебра в сочетании с кремниевой кислотой и уникальным составом минеральных солей оказывает на организм бактерицидный, диуретический, противовоспалительный и катализирующий эффекты. Она незаменима в лечении и профилактике урологических и гастроэнтерологических заболеваний, болезней дыхательных путей, гинекологических, стоматологических и других патологиях.

Глина из Бехтемирского месторождения — естественное природное и высокоэффективное лечебное средство, богатое минеральными солями и микроэлементами в биологически совместимых формах. Аппликации из серебросодержащей голубой глины, более 30 млн. лет накапливавшей свою лечебную силу, чудодейственно влияют на лечение опорно-двигательного аппарата, воспалительных заболеваний внутренних органов и "мужских" заболеваний.

Лечебный процесс исключает монотерапию — каждый пациент получает комплексное лечение всех выявленных заболеваний.

Санаторий "Рассветы над Бией" предлагает воспользоваться следующими услугами: минеральные серебряные ванны;

бассейны с природной серебросодержащей минеральной водой;

глинолечение голубой серебросодержащей глиной;

спелеотерапия ("серебряный туман");

кишечное, офтальмологическое, стоматологическое и гинекологическое орошения минеральной водой с природными ионами серебра;

травяные ванны и фитосборы на основе серебросодержащей воды и целебных алтайских трав.

Помимо лечения санаторий "Рассветы над Бией" предлагает встретить Новый год с Дедом Морозом и Снегурочкой и провести каникулы на горнолыжном комплексе.

Будьте здоровы в Новом году!

Санаторий "Рассветы над Бией" Адрес курорта: 659352, Алтайский край, Бийский район, село Стан-Бехтемир.

Телефоны: 8 (3854) 383-401, 383-464, +7 (961) 977-88-98.

Сайт: www.rassvety.ru

E-mail: info@rassvety.ru info@rassvety.ru

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ У СПЕЦИАЛИСТА