В Новый год с обновленным организмом: поправьте здоровье в санатории "Рассветы над Бией"

Санаторий "Рассветы над Бией" — одна из самых популярных здравниц в Сибири. Здесь лечат людей уникальными местными природными ресурсами – минеральной серебросодержащей водой "Серебряный ключ" и лечебной голубой глиной, а также лекарственными травами Алтая. Чтобы в Новом году чувствовать себя бодрым и полным сил, самое время пройти лечение в санатории. Желающих поправить здоровье ждут и в этом году, и в следующем.
Лечебные программы санатория "Рассветы над Бией" включают в себя более 100 лечебных методик. Многие из них основаны на использовании богатейших даров алтайской природы.
Минеральная вода "Серебряный ключ" с содержанием природного серебра в сочетании с кремниевой кислотой и уникальным составом минеральных солей оказывает на организм бактерицидный, диуретический, противовоспалительный и катализирующий эффекты. Она незаменима в лечении и профилактике урологических и гастроэнтерологических заболеваний, болезней дыхательных путей, гинекологических, стоматологических и других патологиях.
Глина из Бехтемирского месторождения — естественное природное и высокоэффективное лечебное средство, богатое минеральными солями и микроэлементами в биологически совместимых формах. Аппликации из серебросодержащей голубой глины, более 30 млн. лет накапливавшей свою лечебную силу, чудодейственно влияют на лечение опорно-двигательного аппарата, воспалительных заболеваний внутренних органов и "мужских" заболеваний.
Лечебный процесс исключает монотерапию — каждый пациент получает комплексное лечение всех выявленных заболеваний.
- минеральные серебряные ванны;
- бассейны с природной серебросодержащей минеральной водой;
- глинолечение голубой серебросодержащей глиной;
- спелеотерапия ("серебряный туман");
- кишечное, офтальмологическое, стоматологическое и гинекологическое орошения минеральной водой с природными ионами серебра;
- травяные ванны и фитосборы на основе серебросодержащей воды и целебных алтайских трав.
Помимо лечения санаторий "Рассветы над Бией" предлагает встретить Новый год с Дедом Морозом и Снегурочкой и провести каникулы на горнолыжном комплексе.
Будьте здоровы в Новом году!
Адрес курорта: 659352, Алтайский край, Бийский район, село Стан-Бехтемир.
Телефоны: 8 (3854) 383-401, 383-464, +7 (961) 977-88-98.
E-mail: info@rassvety.ru
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