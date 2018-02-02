Врачи рассказали, сколько россиян страдают от онкологических заболеваний

В 2016 году было выявлено 600 тыс. новых больных. 3,5 млн человек в России находятся на диспансерном наблюдении уже около пяти лет. Заболеваемость растет в России и во всем мире. При этом Каприн рассказал и о положительных тенденциях.

"Нам удается удерживать смертность и по некоторым локализациям ее сократить. У нас на 27% упала летальность на первом годе лечения. Это говорит о том, что мы стали выявлять на более ранних стадиях и лечение тоже усилилось", - сказал он.