29 апреля
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Жизнь

Алло! Крупнейшие сотовые операторы повысили цены на 30−50 рублей

Крупнейшие мобильные операторы повысили цены на тарифы в апреле, пишет «Коммерсант».

Девушка. Телефон.
Девушка. Телефон.
CC0

Сообщается, что у «Мегафона» на 30 рублей подорожали планы «Минимум» «Интернет», «Звонки», «МегаТариф» и «Максимум». Кроме того, в нескольких регионах подняли цены на линейки тарифов «Без переплат».

Как пояснили в компании, это связано с ростом расходов — на предоставление услуг и сохранение качества связи.

У МТС на 30−50 рублей повысилась стоимость «Нетариф» и «Нетариф Джуниор».

Кроме того, российские операторы стали чаще запускать новые тарифы, а старые — переводить в архив. Так, у Tele2 вместо «Супер онлайн+» появился «Супер разговор», а еще обновились тарифы линейки «Мой Теле2» — «Мой разговор», «Мой онлайн», «Мой онлайн+».

«Вымпелком» («Билайн») закрыл тариф «Анлим»: потому что современные предложения превосходят по качеству архивные.

Ранее мобильные операторы пригрозили закрытием салонов в торговых центрах.

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