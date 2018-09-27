Алтай-Кокс передал Заринскому политехническому техникуму дополнительный учебный корпус

Здание находится в городе рядом с техникумом. Ранее в нем располагались заводские общественные организации, которые перебазировались в другие служебные корпуса Алтай-Кокса.

В дополнительном здании техникум оборудует лабораторный корпус для студентов. Здесь откроют двенадцать новых учебных классов на 250 мест. Это позволит расширить перечень получаемых специальностей, увеличить количество практических занятий, смоделировать реальные производственные условия для проведения демонстрационного экзамена по методике Worldskills.

Заринский политехнический техникум — стратегический образовательный партнер Алтай-Кокса. Завод заинтересован в расширении его материальной базы и высоком уровне подготовки будущих кадров для коксохимического производства.

Александр Уманец,

директор по персоналу и социальным вопросам Алтай-Кокса:

Александр Уманец. Фото: архив ОАО «Алтай-Кокс» Четыре года мы сотрудничаем с техникумом по системе дуального обучения. До 70% учебного времени занимают практические занятия студентов на заводе. Они знакомятся со спецификой производства, получают рабочие навыки. С 2017 года техникум вошел в программу «Студент Алтай-Кокса», которая предусматривает выплату стипендий и гарантированное трудоустройство на предприятие лучшим студентам.



Справка

Алтай-Кокс (входит в Группу НЛМК) — одно из крупнейших коксохимических предприятий России. Производственные мощности предприятия составляют 4,4 млн т кокса в сухом весе в год. Компания выпускает также широкий спектр высококачественной химической продукции.

Больше информации на сайте Алтай-Кокса: altai.nlmk.com/ru

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