Алтайский музыкальный театр показал «бродвейский» мюзикл «Золотой теленок»

Спектакль «Золотой теленок» — веселая и легкая комедия, какие умеют и любят ставить в музыкальном театре. Постановка удивит зрителя атмосферой конца 20-х — начала 30-х годов прошлого века, где смешивается советское прошлое и традиции бродвейских мюзиклов.

Всероссийская премьера

Спектакль должны были выпустить еще в марте. Пандемия коронавируса отправила труппу в вынужденный отпуск уже после нескольких репетиций. К работе приступили только в августе. На вопрос, что пришлось поменять в мюзикле из-за большого перерыва, режиссер Константин Яковлев говорит: «Все». Пришлось заново «загореться» материалом и репетировать в усиленном режиме.

Это новый спектакль, его ставят впервые. Композитор Егор Шашин и либреттист Евгений Муравьев написали мюзикл для всех театров, но музыкальный первым обратил внимание на материал. В основном потому, что все типажи можно было легко найти в труппе. «Так что можно сказать, что это всероссийская премьера», — говорит Константин Яковлев.

В основе спектакля — знаменитая история Ильфа и Петрова, которая почти не изменена в либретто, Муравьеву удалось охранить все сюжетные ходы, впихнув их в два с половиной часа хронометража. Произведение получилось динамичное, зевать будет некогда.

Авторы музыки и либретто обязательно приедут посмотреть спектакль.

«Когда авторы сочиняют произведение, конечно, у них есть свое видение спектакля, — говорит Яковлев. — Однако мы не должны мыслить шаблонно, лучше ничего не знать, важно, чтобы у нас самих сложился в голове образ, исходя только из того, что мы читаем в тексте либретто и слышим в музыке. В этом смысле, конечно, лучше работать с мертвыми авторами».

Нужно мечтать

«Это актуальный на все времена материал, он всегда будет читаться, возможно, с новыми акцентами, — считает Яковлев. — За рубежом много постановок на тему стремления к мечте. — Мюзикл — это вообще заимствованный жанр. И нам хотелось сохранить стилистику 1930-х годов. Так что мы сделали намек на бродвейские постановки во времена их становления».

Мюзикл «Золотой теленок». Дмитрий Лямзин.

По словам режиссера, он не пытался интерпретировать материал, он прекрасен и так: «Мы не стали ничего переделывать и дополнять, это уже настолько отборно и отшлифовано, просто нужно правильно поставить. Никакого новаторства, Зося не станет мужчиной в спектакле».

Идея, как говорит Яковлев, осталась такой, какая была у Ильфа и Петрова: нужно мечтать, несмотря ни на что, и мечта должна быть большой и смелой. Тогда даже самый неказистый и даже отрицательный герой превращается в положительного. Искренность героев в стремлении к мечте заставит зрителей смеяться над глупостями Шуры Балаганова (Михаил Басов) и пожалеть трагичного Паниковского (Виталий Селюков).

Согласно законам жанра мюзикла, оригинальный и не очень оптимистичный финал переделали. История, к радости зрителей, закончится хеппи-эндом.

Мюзикл «Золотой теленок». Дмитрий Лямзин.

Авантюрист и артист

«Ильф и Петров не зря много путешествовали по Америке, — говорит режиссер. — По моему мнению, они опередили свою эпоху, написав это произведение. И уже как-то стремились именно к жанру мюзикла».

Костюмами к спектаклю занималась новосибирская художница Каринэ Булгач. Они, конечно, отразили стилистику 1930-х: ситцевые платья, рубашки в клетку и полоску, форменная одежда, закрытые купальники, тапочки с носочками.

Инсценировок «Золотого теленка» много, все они так или иначе копируют знаменитую экранизацию, но в театре понимали, что бессмысленно соревноваться с великими актерами и пытаться их переиграть. Поэтому удивляют гостей тем, чем умеют, — погружением в эпоху, атмосферой легкости и веселья, многолюдными, шумными и костюмными номерами. В конце концов, именно за это зрители и любят музыкальный театр.

Мюзикл «Золотой теленок». Дмитрий Лямзин.

«Остап Бендер — авантюрист и артист, интеллектуально развитый мужчина», — рассказал перед премьерой исполнитель роли Насими Нариманов, — Не совсем как я, хотя, по-моему, мы несколько похожи пластикой. Конечно, фильмы смотрел, искал что-то свое в роли. Мне близко свободолюбие Бендера и жажда жизни. Внутренне мне больше нравится мироновский вариант Бендера, он более легкий, гибкий и артистичный. Конечно, пугала такая масштабная роль, все равно меня будут сравнивать с образами из кино. Но надеюсь, все удастся".

Джаз и танго

Зритель увидит знакомых героев в знакомых обстоятельствах. Но вот с музыкой приключения Великого комбинатора Бендера приобретут иной окрас. Композитор Егор Шашин сотрудничает с российскими поп-звездами: Филиппом Киркоровым, Ириной Аллегровой, Львом Лещенко, а также пишет много детских песен. Константин Яковлев говорит, что редко встретишь настолько гармоничный музыкальный материал.

Мюзикл «Золотой теленок». Дмитрий Лямзин.

«Золотой теленок» — это не музыкальный спектакль в классическом понимании, где оркестр просто иллюстрирует происходящее на сцене. Прелесть жанра в том, что каждый номер не выглядит искусственной вставкой и не существует отдельно от сюжета, а двигает его вперед. Песни и танцы неразрывно связаны с линией повествования.

Из американского и европейского наследия первой трети XX века в постановку попали регтаймы и фокстроты. Темой главного женского персонажа — Зоси Синицкой — стало танго.

Егор Шашин настоял на том, чтобы в спектакле было и соло акустической гитары, причем непременно в стиле Джанго Рейнхардта — одного из основателей стиля джаз-мануш, смеси традиционной цыганской музыки и свинга.

Мюзикл «Золотой теленок». Дмитрий Лямзин.

«Это не классическое и не водевильное сочинение, — говорит дирижер Денис Немирович-Данченко. — Это больше похоже, знаете, на сопровождение тапером глухонемого кино».

Оркестр стал полноправным участником спектакля. Для того чтобы это подчеркнуть, струнную группу и пианиста «подняли» из глубин оркестровой ямы как бы соединив со сценой. Зрителю будет видно дирижера и музыкантов. Из ямы же появится один из главных героев — Корейко.

Часть музыки в спектакле стилизована под произведения Исаака Дунаевского, автора множества советских песен, которые в 1930-е годы пела вся страна. Дунаевский в свое время создал новый тип массовой советской песни, по стилю восходящей к городской бытовой музыке, джазу, оперетте. У его произведений особый гармонический язык и мелодия, которые быстро узнаешь, когда слышишь.