АлтайТИСИз: «Преданность работе, верность изыскательским традициям!»

В одной из крупнейших инженерно-­изыскательных компаний рассказали, как за 60 лет стать флагманом в сфере инженерных изысканий.

Архитектура Барнаула, как и многих других городов и сел Алтайского края, наполнена жилыми, административными и промышленными зданиями доперестроечных времен. Тогда, в далеких 1960-х, Страна Советов переживала настоящий строительный бум. В результате этого «взрыва» по всей стране и стали образовываться крупнейшие инженерно-изыскательные организации. Одна из них пустила корни в краевой столице и выросла во флагмана Сибири в своей сфере. В преддверии юбилея компании «АлтайТИСИз» корреспонденты «СК» побывали в стенах легендарного треста.

Исторические места

Любопытно, что «АлтайТИСИз» более полувека базируется на одной из самых коротких улиц Барнаула — улице Деповской, в доме № 15. Организация пере­ехала в стены свежепостроенного объекта из здания бывшего Алтайского совнархоза на проспекте Ленина, 74 в 1966 году.

В архиве треста даже сохранилась фотография, где его сотрудники сидят на крыльце нового дома. Инженерно-изыскательные работы для него, как и для тысяч других строительных объектов Советского Союза, проводили специалисты организации.

Здание, где трест был до этого, наверняка знакомо многим барнаульцам. Это памятник градостроительства и архитектуры регионального значения, где уже не одно десятилетие находится главк МВД.

Множество имен одной легенды

Свое нынешнее название «АлтайТИСИз» получил не сразу. В 1962 году это было Барнаульское отделение НовосибТИСИз. Год спустя его переименовали в Барнаульское отделение «КузбассТИСИз». Это произошло в связи с объединением Алтайского и Кузбасского советов народного хозяйства.

Все изменилось в 1974 году. Региональные крайком КПСС и крайисполком приняли решение реорганизовать Барнаульское отделение «КузбассТИСИз» в Алтайский трест инженерно-строительных изысканий, или «АлтайТИСИз».

Причина проста: взрывное увеличение объемов изыскательских работ, что требовало уже полной самостоятельности и принадлежности к региону. К впечатляющему результату предприятие пришло за каких-то 12 лет.

Связь двух столиц

А началось все с дружбы столиц Алтайского края и Сибири. Десятилетиями Барнаул и Новосибирск связаны пуповиной общих достижений в науке и технике. Здесь, как и в других городах и селах на просторах Союза, рождались лучшие умы своего времени. Нередко они менялись городами.

Так, в 1962 году и появилось Барнаульское отделение Новосибирского треста инженерно-строительных изысканий. Оно образовалось на базе отделов двух проектных институтов: «Алтайкрайпроекта» и Государственного проектного института (ГПИ-2).

С тех пор прошло 60 лет. Более чем за полвека предприятие из «отделения» превратилось в мощную изыскательную организацию. Креп и кадровый состав. Сегодня ветераны могут гордиться своим бесценным вкладом в развитие города и края.

Компания ООО «АлтайТИСИз». Фото: Анна Зайкова.

«АлтайТИСИз» никогда не начинал с малого и всегда был «мастодонтом» отрасли. Изначально — как часть регионального отделения. На базе предприятия всегда работали высококвалифицированные специалисты на самом передовом оборудовании. Этот подход к делу и традиции, которые были заложены в самом начале, сохраняются и по сей день, — говорит гендиректор «АлтайТИСИз» Евгений Горлов.

За 60 лет трест выполнил строительно-­изыскательные работы для более чем 23,5 тысячи объектов. В послужном списке треста: оптико-лазерный центр в селе Саввушки, строительство памятника Победы 1941−1945 годов, онкологический центр «Надежда», завод «Алтай-Кокс» в Заринске, магистральный газопровод «Алтай», трубопроводная система «Восточная Сибирь — Тихий океан», Северская АЭС (Томская область) и т.д.

Компания ООО «АлтайТИСИз». Фото: Анна Зайкова. Компания ООО «АлтайТИСИз». Фото: Анна Зайкова. Компания ООО «АлтайТИСИз». Фото: Анна Зайкова. Компания ООО «АлтайТИСИз». Фото: Анна Зайкова. Компания ООО «АлтайТИСИз». Фото: Анна Зайкова.

Всегда впереди

Сегодня «АлтайТИСИз» является пионером в сфере инновационного подхода к инженерным изысканиям края, проектированию и реконструкции. Наряду с традиционными методами аэрофотосъемки и геодезии предприятие первым в Сибири начало использовать наземное лазерное сканирование.

Сложнейшее оборудование, умещающееся в небольшом чемоданчике, с высокой точностью собирает колоссальные массивы данных. Благодаря специализированному программному обеспечению сотрудники «АлтайТИСИз» могут быстро обработать данные, преобразовывая вал цифровой информации в наглядные форматы 3D-моделей, графиков и цифровых таблиц.

В планах предприятия — ввести в строительную отрасль как можно больше новых подходов. Сейчас в копилке компании собственная грунтовая лаборатория, высокоточное оборудование для аэрофотосъемки, наземного лазерного сканирования, буровые установки, обширный транспортный парк. Благодаря полноценному оснащению специалисты «АлтайТИСИз» могут работать в любой точке России. И никакие климатические и гео­логические условия им не помеха.

Евгений Горлов,

гендиректор АлтайТИСИз:

— Работники треста, ветераны, поздравляю вас от всей души с праздником — 60-­летием Алтайского треста инженерно-­строительных изысканий! За более чем полувековой путь было проделано многое, но все самое интересное только впереди. Желаю здоровья, счастья и благополучия. Успехов в нашем общем деле, достойных побед и достижений!