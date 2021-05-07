Австралийские фермеры просят Путина помочь уехать в Алтайский край

Семья из Австралии просит президента России Владимира Путина помочь с получением российского гражданства, чтобы переехать в Алтайский край и создать там свою ферму.

Видеообращение записала младшая дочь фермерской семьи Сабрина, указывает «Алтайская правда».

В семье Хэйров шесть человек — родители и четверо взрослых детей, которые изучают русский в языковой школе Новосибирска.

До распространения коронавируса родители распродали имущество в родной стране, но во время пандемии Россия закрыла границы, поэтому они не могут вернуться. У детей же заканчивается срок действия виз.

Ранее, в 2016 году американец Джастас Уолкер, известный как «весёлый молочник», переехал в Алтайский край и живет с семьей в юрте, строит ферму в чистом поле и ведет YouTube-канал.