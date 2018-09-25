Заказал анаболики: барнаульца осудили за контрабанду сильнодействующих веществ

Молодой житель Барнаула решил улучшить свою физическую форму и заказал в Белоруссии анаболические препараты с доставкой почтой. Этот поступок классифицировали как контрабанду сильнодействующих веществ: барнаульца приговорили к условному лишению свободы. сообщает прокуратура Алтайского края.

По закону, ввоз сильнодействующих веществ на территорию РФ физическим лицам запрещен. Этот запрет распространяется и на почтовые отправления. Для себя лекарства с сильнодействующими веществами можно ввозить в Россию только тогда, когда есть документы, подтверждающие назначение этих препаратов.

Ранее altapress.ru сообщал о том, что в Барнауле выросло число краж из магазинов «Ашан» и «Спортмастер», которые совершают подростки. Чаще всего им не удается даже выйти из магазина из-за срабатывания антикражных рамок.