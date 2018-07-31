Барнаульскому Дворцу спорта дали месяц на то, чтобы устранить все нарушения

Суд дал 30 дней руководству краевого Дворца зрелищ и спорта на устранение оставшихся 15-ти нарушений пожарной безопасности, сообщают «Наши новости». Собственник здани, крайсовпроф, и арендатор уверены: 90% требований они уже выполнили.

По делу также назначили строительную экспертизу, которая определит, проводилась ли реконструкция потолка. От ее результатов зависит, каким СНиПам должно соответствовать здание: старым, действовавшим на момент постройки, или относительно новым, 80-х годов.

Арендатор считает, что вносить изменение в конструкцию потолка нужно только в ходе капитального ремонта, которого во Дворце не было никогда. Пока капремонта нет — здание можно эксплуатировать по старым СНиПам.

Прокуратура требовала закрыть здание до полного устранения нарушений. Если к 1 сентября Дворец спорта не приведут в соответствие нормам, его деятельность могут приостановить. В октябре и ноябре там запланированы два крупных сольника: должны приехать Ани Лорак и Сергей Лазарев.

Факт

Дворец зрелищ и спорта — единственная большая площадка в Барнауле. Его вместимость составляет до 5000 человек (около 4000 сидячих мест). Следующее по вместимости закрытое помещение — ДК Моторщиков, в нем 1000 мест. Третье место делят ДК Барнаула, Сибэнергомаш и театр Драмы — по 800 мест.