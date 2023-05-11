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Жизнь

Барнаульцы не смогли добиться запрета ночных мероприятий в "Планета Q"

Алтайский краевой суд не удовлетворил апелляционную жалобу жителей барнаульского поселка Борзовая Заимка на решение первой инстанции по иску к развлекательному комплексу «Планета Q». Об этом сообщает "Банфакс".

Суд
Суд
СС0

Жители Борзовой Заимки требовали в своем иске запретить "Планете Q" проводить шумные ночные мероприятия с 22:00 до 8:00.

10 мая Алтайский краевой суд рассмотрел апелляционную жалобу по иску двух жителей. По словам одного из истцов, жалобу не удовлетворили. Суд разрешил "Планете Q" дальше работать по ночам, при этом соблюдая предельно допустимый уровень шума.

Жители поселка не собираются сдаваться и хотят пожать кассационную жалобу в Восьмой кассационный суд общей юрисдикции в Кемерово.

«Планета Q» работает с 2019 года. Днем развлекательный комплекс работает как открытый бассейн с кафе, а по вечерам и ночам - в качестве развлекательной площадки, где на открытом воздухе проводятся шумные вечеринки и концерты.

Ранее стало известно, что в комплексе собирается выступить певица и телезвезда Ольга Бузова.

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