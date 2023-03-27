27 марта
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Жизнь

Бийчанка погасила долги по налогам после ареста автомобиля

Приставы арестовали автомобиль 38-летней жительницы Бийска из-за непогашенных долгов, сообщает федеральная служба судебных приставов по Алтайскому краю.

Автомобиль, машина, авто.
Автомобиль, машина, авто.
pixabay.com/

Задолженность горожанки составляла уже более 100 тыс. рублей. Приставы предупредили женщину, что возбуждают исполнительное производство.

Однако бийчанка не вняла предостережению и не погасила долг вовремя. Приставы решили подтолкнуть ее арестом автомобиля.

Чтобы не лишиться транспортного средства, женщина оплатила задолженность в полном объеме.

Судебные приставы, тем временем, напоминают, что узнать о своих долгах можно на официальном сайте ведомства или портале Госуслуг.

Ранее altapress.ru писал, как жители Алтайского края задыхаются в долгах, но пытаются выкарабкаться.

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