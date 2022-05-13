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Жизнь

Браузер Google перестал обновляться у пользователей Android в России

Браузер Google Chrome перестал обновляться у российских пользователей Android, сообщает РИА Новости.

Google.
Google.
CC0

Отмечается, что пользователи не могут обновить приложение в онлайн-магазине Google Play. При попытке сделать это «всплывает» уведомление об ошибке.

Кроме того, в начале мая Google запретила отечественным разработчикам загружать и обновлять платные приложения в Google Play. Если же программа критически важна, то ее предлагают делать бесплатной временно или на постоянной основе.

Ранее директор компании «ИТ-Резерв» Павел Мясоедов объяснил, что будет, если Россию отключат от интернета.

По словам специалиста, такое произойдет вряд ли. Если это сделать, уточнил он, то могут возникнуть проблемы с рядом сайтов, а также остановится работа многих сервисов —в частности, системообразующих, банковских и социальных.

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