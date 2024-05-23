Брифинг о маньяке, эпопея с автобусами и Карин Кнайсль в Бийске.  Что произошло в Алтайском крае 23 мая

◆ АКЗС готовится рассмотреть законопроект об обращении с животными, включающий эвтаназию бродячих собак. Зоозащитники готовятся к митингу: новый закон они считают сомнительным и недоработанным.
◆ Эпопея с автобусами в Алтайском крае продолжается. В Суетском районе без них остался даже райцентр. Серьезные проблемы также в Косихинском, Красногорском и Смоленском.
◆ Отделы барнаульского ЦУМа уже начали переезд — на месте универмага построят высотку с торговым центром и отелем.
◆ Бывший министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль приедет в Бийск — и прочитает в местном технологическом институте лекцию о роли России в экономике мировых энергетических рынков.
◆ Следственный комитет рассказал подробности задержания и расследования дела «политеховского маньяка».
◆ 23 мая — первый день ЕГЭ. И самый насыщенный: сразу литература, химия и география. Как сдавали экзамен барнаульские школьники и о чем переживали — смотрите в нашем репортаже.
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