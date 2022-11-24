24 ноября
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Жизнь

Что поможет увеличить бодрость в течение дня, рассказали ученые

Ученые из США и Великобритании назвали факторы, которые позволят людям чувствовать себя бодрее на протяжении всего дня. Результаты научной работы опубликовали в журнале Nature Communications.

Сон.
Сон.
СС0.

Специалисты провели исследование. В нем приняли участие более 800 добровольцев. Испытуемые в течение двух недель употребляли на завтрак разные по питательному составу блюда.

На руках во время эксперимента у них были часы с акселерометром и монитором уровня глюкозы во внеклеточной жидкости. Участники принимали пищу в специальном приложении, тем самым оценивали уровень своей бодрости.

Как выяснилось, бодрость связана с большей, чем обычно, продолжительностью сна и с более поздним временем пробуждения. Отмечается, что люди чувствовали себя бодрее, ложась спать в чуть более позднее время.

Также еще одним важным фактором бодрости стала высокая физическая активность в течение предыдущего дня и низкая активность в ночное время.

Ранее стало известно, что неожиданное исследование: ученые из сибирского города доказали пользу поп-итов и сквишей для детей.

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