Дело о красных купюрах. Как 16 банкнот из вещдоков круто изменили жизнь молодой сотрудницы алтайской полиции

Для старшего лейтенанта системы МВД России Анны Горевой рядовое суточное дежурство закончилось четырьмя судебными процессами, два из которых прошли на уровне Алтайского краевого суда. Ее приговорили по двум уголовным статьям, потом частично оправдали, а государство признало право Горевой на реабилитацию в связи с незаконным уголовным преследованием. Теперь, когда Минфин страны обязан выплатить ей компенсацию, экс-полицейская продолжает заявлять о своей невиновности. Открытым остается один вопрос: куда исчезла пачка новеньких пятитысячных купюр, вокруг которой все и завертелось?

Неадекватный пассажир

30 декабря 2017 года гражданин Тимофеев, на тот момент — владелец интернет-магазина по продаже каннабиса, находился в Новосибирске и был в приподнятом настроении. Около полудня он снял в банкомате около 100 тыс. рублей новыми купюрами, купил вина, прокатился на такси по городу, арендовал номер в не самой дешевой гостинице.

Затем решил сменить обстановку и на такси поехал в Бийск, чтобы там снять номер в местном отеле.

После посещения новосибирского банкомата Тимофеев везде рассчитывался наличными, сколько денег в общей сложности было в его сумке, драгдилер точно не помнит.

Деньги. CCO.

Из показаний самого Тимофеева: по пути в Бийск он принимал наркотики и ему «стало плохо». Таксист же, увидев, что пассажир пришел в неадекватное состояние, доехал до наукограда и вызвал полицию.

Мужчину доставили в отдел «Восточный». Туда же вызвали бригаду «скорой». В машине «неотложки» у неадекватного пациента, который принял горизонтальное положение на носилках, нашли маленькие свертки с «веществом растительного происхождения».

Документировать изъятие было поручено недавней выпускнице БЮИ, 25-летнему дознавателю отдела полиции «Восточный» Анне Горевой.

Полиция. Анна Зайкова , altapress.ru

Когда полицейская процедура с протоколами была завершена, та же бригада «скорой» отвезла Тимофеева в местную психиатрическую больницу. В чувство он пришел только 1 января. И узнал, что стал фигурантом уголовного дела о «закладках» и распространении наркотиков. Чуть позднее его по этому делу осудили на 4 года колонии строгого режима.

Версия с двумя протоколами

Кроме кулечков с веществом, у Тимофеева в этот предновогодний вечер полиция изъяла спортивную сумку. В ней были банковские карты, сим-карты, мобильный телефон, фотоаппарат, другие важные мелочи. И портмоне с деньгами. Если протокольно: 16 купюр номиналом в 5 тыс. рублей, 20 банкнот по 1 тыс. рублей и три сторублевки.

По служебной инструкции дознаватель Горева была обязана после изъятия денег «в трехдневный срок сдать их в кассу финансово-хозяйственного подразделения органа следствия или дознания», предварительно зарегистрировав в качестве вещественных доказательств.

Деньги. СС0

Деньги в кассу Анна Горева не сдала, сумка с вещами Тимофеева потом длительное время хранилась в ее служебном кабинете в райотделе «Восточный».

На допросе дознаватель представила сотрудникам регионального Следственного комитета примерно такую версию (ее она придерживалась и позднее, не признав вины — Прим. altapress.ru).

В машине «скорой» она сначала пересчитала купюры, не вынимая их из портмоне. Был составлен протокол, в котором фигурировали, в том числе, 16 банкнот по 5 тыс. рублей каждая. Затем Горева, уже при повторном пересчете, при свете лампочек в салоне автомобиля «скорой» разглядела, что это фотокопии купюр. На 15 из них даже была соответствующая надпись — «Копия».

Фальшивые деньги. ГУ МВД России по Алтайскому краю.

Далее, утверждает Горева, не выходя из машины «скорой», она составила второй протокол, отразив в его описательной части выявленный факт. Текст документа старший лейтенант здесь же зачитала и дала на подпись понятым, в качестве которых выступили медики из бригады «неотложки».

Однако в дальнейшем Анна Горева, как указано в материалах суда со ссылкой на ее показания, «по невнимательности» передала руководству первую версию протокола.

Запах новых денег

Altapress.ru не берется утверждать, какие купюры в действительности были в тот вечер в сумке драгдилера — в общей сложности 80 тыс. рублей «красненькими». Не будем мы оценивать и качество изготовления приговора Бийского городского суда.

Полиция. altapress.ru

Свидетели в суде из числа работников «скорой», присутствовавшие при составлении протокола 30 декабря, считают, что деньги были настоящие. «Да, там точно были красные купюры. Много», — подтвердил свидетель.

Такого же мнения и один из коллег Горевой — с 1 по 9 января 2018 года сумка Тимофеева с вещами находилась у этого полицейского. Он выезжал с ней на следственные мероприятия по делу о распространении наркотиков. Полицейский заявил, что «это были подлинные, новые купюры, с характерным запахом».

А в мае того же года, рассказал коллега Горевой, он узнал, что у нее, оказывается, выявили копии денег, отпечатанные на глянцевой бумаге.

Полиция. МВД. Анна Зайкова

Суд первой инстанции при рассмотрении уголовного дела в отношении Анны Горевой указал: с 9 января по апрель 2018 года купюры находились у подсудимой, поэтому она «имела реальную возможность ими распорядиться»; ранее «в нарушение инструкции в протоколе не указала их серийные номера, фототаблицу не приложила, пытаясь тем самым скрыть факт изъятия подлинных денежных средств».

Фрагменты следствия

Напомним: изъятие денежных средств у Тимофеева полиция провела 30 декабря. И до конца апреля следующего года никто видимого беспокойства об их судьбе не проявлял. Копии банкнот, если ориентироваться на материалы Бийского суда, у Горевой изъяли почти через год — в ноябре 2018-го.

Официальные действия начались летом 2018 года и проходили, судя по приговору суда, так:

4 июня — начальник одного из крупных подразделений полиции Бийска составляет рапорт об обнаружении признаков преступления: «Горева А.В., являясь должностным лицом, из корыстной и иной личной заинтересованности, внесла в протокол осмотра места происшествия от 30.12.2017 заведомо ложные сведения об изъятии ей 16 копий денежных купюр достоинством 5000 рублей, изъятых ей в ходе осмотра места происшествия».

Фальшивые деньги. ГУ МВД России по Алтайскому краю.

27 июня — в служебном кабинете № 233, который в райотделе занимает Горева, проводится обыск, у нее изымают мобильный телефон.

27 июля — возбужденное уголовное дело пополняется протоколом, в котором указано, что на восстановленных из телефона Горевой фотографиях — подлинные купюры. Эти снимки становятся вещественными доказательствами по делу Горевой.

11 сентября — из уголовного дела Тимофеева по наркотикам изъята копия протокола, составленного 30 декабря; из него следует, что банкноты были подлинные. Протокол приобщают в делу Горевой.

15 ноября — составлен протокол изъятия в служебном кабинете Горевой банкнот из сумки Тимофеева.

Полиция. Настасья Коваленко

Из протокола от 15 ноября: «Изъяты копии денежных средств достоинством 5000 рублей в количестве 16 штук серия ЕЧ , которые после осмотра приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств. В ходе осмотра 16 фрагментов бумаги установлено, что на 15 имеется надпись „Копия“, на одном фрагменте данная надпись отсутствует».

20 февраля 2019 года — получено заключение эксперта о том, что «представленные 16 фрагментов бумаги, обозначенные достоинством 5000 рублей», изготовлены не на предприятии «Госзнак», а способом струйной печати.

Логика апелляции

Бийский городской суд рассматривал дело Анны Горевой около пяти месяцев. 16 сентября 2019 года она была признана виновной по статьям «Служебный подлог» (ч. 2 ст. 292 УК РФ) и «Присвоение и растрата» (ч.3 ст. 160 УК РФ).

Правосудие. СС0.

За два этих преступления экс-полицейской назначили наказание в четыре года лишения свободы условно и штраф в 8 тыс. рублей. На изъятый в ходе следствия мобильный телефон Горевой по решению суда было обращено взыскание в счет оплаты штрафа.

Бийский приговор в Алтайском краевом суде обжаловали и прокуратура, и сторона защиты.

Адвокат Елена Щербакова (известный юрист, была адвокатом мэра наукограда Мосиевского, которого осудили в 2011 году — Прим. altapress.ru) в жалобе просила приговор Бийского городского суда отменить, а Анну Гореву оправдать за отсутствием состава преступления. Адвокат указывала на несколько серьезных нарушений, допущенных, по ее мнению, Бийским городским судом.

Полиция. Михаил Хаустов

Нарушения в приговоре усмотрела и прокуратура. При этом надзорное ведомство посчитало условный срок для Горевой слишком мягким наказанием.

21 ноября апелляционная инстанция Алтайского краевого суда оправдала Анну Гореву по ст. 292 УК РФ о служебном подлоге. Максимально упрощенно логику судей можно объяснить так.

Служебный подлог — это внесение должностным лицом в официальные документы заведомо ложных сведений. В конкретном случае с протоколом от 30 декабря 2017 года, составленным Горевой, протокол осмотра места происшествия не может соотноситься с требованиями, предъявляемым законом к понятию официального документа, указала апелляция. То есть, подделки официального документа как таковой не было.

По ст. 160 УК РФ приговор изменен не был. В итоге Горевой уменьшили условный срок с четырех до трех лет лишения свободы.

Полиция. Анна Зайкова.

10 тысяч вместо 300

После частичного оправдания в апелляции у бывшей сотрудницы бийской полиции появилось право потребовать от государства компенсацию морального вреда.

Горева подала в тот же Бийский городской суд иск к Минфину России на 300 тыс. рублей. По ее мнению, получение достойной компенсации стало бы «достижением справедливости и возможностью испытать положительные эмоции». 12 февраля 2020 года суд определил размер компенсации — 10 тыс. рублей.

Тогда состоялся еще один апелляционный процесс в Алтайском краевом суде с участием экс-полицейской, которая не согласилась с назначенной суммой.

Алтайский краевой суд. altapress.ru

В жалобе она ссылалась на практику ЕСПЧ и Конвенцию о защите прав человека, в которой дано понятие семейной жизни и отношений между родителями и детьми. А у нее, указала Горева, в связи с уголовным преследованием в этом плане возникли серьезные проблемы. Были у нее и другие аргументы.

По итогам заседания Судебной коллегии по гражданским делам, в котором приняли участие представители прокуратуры Алтайского края и регионального управления Следкома, в удовлетворении жалобы Анне Горевой было отказано.

Сейчас Горева активно публикует фотографии из своей жизни в соцсетях, ведет аккаунт в ВК группы № 1953 Барнаульского юридического института.

Перед выходом этого материала она сообщила altapress.ru, что виновной себя не признает и сегодня. Что-то доказывать государству и судиться с ним она не намерена.

Полиция. Михаил Хаустов

Копии в деле , а где оригиналы?

В апелляционной жалобе адвоката Елены Щербаковой, которую она подавала на приговор Бийского городского суда, есть интересный отсыл к другому, вынесенному ранее приговору — в отношении гражданина Тимофеева по делу о наркотиках.

Это состоявшееся и вступившее в законную силу в октябре 2018 года судебное решение. Тимофеев давно отправлен отбывать срок в Рубцовск. Приговор, как и полагается, был основан, в том числе, на достаточном наборе письменных доказательств в материалах уголовного дела.

В списке таких доказательств altapress.ru нашел ссылки на подписанные следователями протокол и постановление, где в качестве вещественных доказательств по делу указаны «копии денежных купюр достоинством 5000 рублей». «Копии денежных купюр» также дважды фигурируют и в формулировках самого суда.

Деньги. СС0

Если гражданина Тимофеева судили «при помощи» копий, то где тогда оригиналы?