Дело о красных купюрах. Как 16 банкнот из вещдоков круто изменили жизнь молодой сотрудницы алтайской полиции

Неадекватный пассажир
30 декабря 2017 года гражданин Тимофеев, на тот момент — владелец интернет-магазина по продаже каннабиса, находился в Новосибирске и был в приподнятом настроении. Около полудня он снял в банкомате около 100 тыс. рублей новыми купюрами, купил вина, прокатился на такси по городу, арендовал номер в не самой дешевой гостинице.
Затем решил сменить обстановку и на такси поехал в Бийск, чтобы там снять номер в местном отеле.
После посещения новосибирского банкомата Тимофеев везде рассчитывался наличными, сколько денег в общей сложности было в его сумке, драгдилер точно не помнит.
Из показаний самого Тимофеева: по пути в Бийск он принимал наркотики и ему «стало плохо». Таксист же, увидев, что пассажир пришел в неадекватное состояние, доехал до наукограда и вызвал полицию.
Мужчину доставили в отдел «Восточный». Туда же вызвали бригаду «скорой». В машине «неотложки» у неадекватного пациента, который принял горизонтальное положение на носилках, нашли маленькие свертки с «веществом растительного происхождения».
Документировать изъятие было поручено недавней выпускнице БЮИ, 25-летнему дознавателю отдела полиции «Восточный» Анне Горевой.
Когда полицейская процедура с протоколами была завершена, та же бригада «скорой» отвезла Тимофеева в местную психиатрическую больницу. В чувство он пришел только 1 января. И узнал, что стал фигурантом уголовного дела о «закладках» и распространении наркотиков. Чуть позднее его по этому делу осудили на 4 года колонии строгого режима.
Версия с двумя протоколами
Кроме кулечков с веществом, у Тимофеева в этот предновогодний вечер полиция изъяла спортивную сумку. В ней были банковские карты, сим-карты, мобильный телефон, фотоаппарат, другие важные мелочи. И портмоне с деньгами. Если протокольно: 16 купюр номиналом в 5 тыс. рублей, 20 банкнот по 1 тыс. рублей и три сторублевки.
По служебной инструкции дознаватель Горева была обязана после изъятия денег «в трехдневный срок сдать их в кассу финансово-хозяйственного подразделения органа следствия или дознания», предварительно зарегистрировав в качестве вещественных доказательств.
Деньги в кассу Анна Горева не сдала, сумка с вещами Тимофеева потом длительное время хранилась в ее служебном кабинете в райотделе «Восточный».
На допросе дознаватель представила сотрудникам регионального Следственного комитета примерно такую версию (ее она придерживалась и позднее, не признав вины — Прим. altapress.ru).
В машине «скорой» она сначала пересчитала купюры, не вынимая их из портмоне. Был составлен протокол, в котором фигурировали, в том числе, 16 банкнот по 5 тыс. рублей каждая. Затем Горева, уже при повторном пересчете, при свете лампочек в салоне автомобиля «скорой» разглядела, что это фотокопии купюр. На 15 из них даже была соответствующая надпись — «Копия».
Далее, утверждает Горева, не выходя из машины «скорой», она составила второй протокол, отразив в его описательной части выявленный факт. Текст документа старший лейтенант здесь же зачитала и дала на подпись понятым, в качестве которых выступили медики из бригады «неотложки».
Однако в дальнейшем Анна Горева, как указано в материалах суда со ссылкой на ее показания, «по невнимательности» передала руководству первую версию протокола.
Запах новых денег
Altapress.ru не берется утверждать, какие купюры в действительности были в тот вечер в сумке драгдилера — в общей сложности 80 тыс. рублей «красненькими». Не будем мы оценивать и качество изготовления приговора Бийского городского суда.
Свидетели в суде из числа работников «скорой», присутствовавшие при составлении протокола 30 декабря, считают, что деньги были настоящие. «Да, там точно были красные купюры. Много», — подтвердил свидетель.
Такого же мнения и один из коллег Горевой — с 1 по 9 января 2018 года сумка Тимофеева с вещами находилась у этого полицейского. Он выезжал с ней на следственные мероприятия по делу о распространении наркотиков. Полицейский заявил, что «это были подлинные, новые купюры, с характерным запахом».
А в мае того же года, рассказал коллега Горевой, он узнал, что у нее, оказывается, выявили копии денег, отпечатанные на глянцевой бумаге.
Суд первой инстанции при рассмотрении уголовного дела в отношении Анны Горевой указал: с 9 января по апрель 2018 года купюры находились у подсудимой, поэтому она «имела реальную возможность ими распорядиться»; ранее «в нарушение инструкции в протоколе не указала их серийные номера, фототаблицу не приложила, пытаясь тем самым скрыть факт изъятия подлинных денежных средств».
Фрагменты следствия
Напомним: изъятие денежных средств у Тимофеева полиция провела 30 декабря. И до конца апреля следующего года никто видимого беспокойства об их судьбе не проявлял. Копии банкнот, если ориентироваться на материалы Бийского суда, у Горевой изъяли почти через год — в ноябре 2018-го.
Официальные действия начались летом 2018 года и проходили, судя по приговору суда, так:
4 июня — начальник одного из крупных подразделений полиции Бийска составляет рапорт об обнаружении признаков преступления: «Горева А.В., являясь должностным лицом, из корыстной и иной личной заинтересованности, внесла в протокол осмотра места происшествия
27 июня — в служебном кабинете № 233, который в райотделе занимает Горева, проводится обыск, у нее изымают мобильный телефон.
27 июля — возбужденное уголовное дело пополняется протоколом, в котором указано, что на восстановленных из телефона Горевой фотографиях — подлинные купюры. Эти снимки становятся вещественными доказательствами по делу Горевой.
11 сентября — из уголовного дела Тимофеева по наркотикам изъята копия протокола, составленного 30 декабря; из него следует, что банкноты были подлинные. Протокол приобщают в делу Горевой.
15 ноября — составлен протокол изъятия в служебном кабинете Горевой банкнот из сумки Тимофеева.
Из протокола от 15 ноября: «Изъяты копии денежных средств достоинством 5000 рублей в количестве 16 штук серия ЕЧ , которые после осмотра приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств. В ходе осмотра 16 фрагментов бумаги установлено, что на 15 имеется надпись „Копия“, на одном фрагменте данная надпись отсутствует».
20 февраля 2019 года — получено заключение эксперта о том, что «представленные 16 фрагментов бумаги, обозначенные достоинством 5000 рублей», изготовлены не на предприятии «Госзнак», а способом струйной печати.
Логика апелляции
Бийский городской суд рассматривал дело Анны Горевой около пяти месяцев. 16 сентября 2019 года она была признана виновной по статьям «Служебный подлог» (ч. 2 ст. 292 УК РФ) и «Присвоение и растрата» (ч.3 ст. 160 УК РФ).
За два этих преступления экс-полицейской назначили наказание в четыре года лишения свободы условно и штраф в 8 тыс. рублей. На изъятый в ходе следствия мобильный телефон Горевой по решению суда было обращено взыскание в счет оплаты штрафа.
Бийский приговор в Алтайском краевом суде обжаловали и прокуратура, и сторона защиты.
Адвокат Елена Щербакова (известный юрист, была адвокатом мэра наукограда Мосиевского, которого осудили в 2011 году — Прим. altapress.ru) в жалобе просила приговор Бийского городского суда отменить, а Анну Гореву оправдать за отсутствием состава преступления. Адвокат указывала на несколько серьезных нарушений, допущенных, по ее мнению, Бийским городским судом.
Нарушения в приговоре усмотрела и прокуратура. При этом надзорное ведомство посчитало условный срок для Горевой слишком мягким наказанием.
21 ноября апелляционная инстанция Алтайского краевого суда оправдала Анну Гореву по ст. 292 УК РФ о служебном подлоге. Максимально упрощенно логику судей можно объяснить так.
Служебный подлог — это внесение должностным лицом в официальные документы заведомо ложных сведений. В конкретном случае с протоколом от 30 декабря 2017 года, составленным Горевой, протокол осмотра места происшествия не может соотноситься с требованиями, предъявляемым законом к понятию официального документа, указала апелляция. То есть, подделки официального документа как таковой не было.
По ст. 160 УК РФ приговор изменен не был. В итоге Горевой уменьшили условный срок с четырех до трех лет лишения свободы.
10 тысяч вместо 300
После частичного оправдания в апелляции у бывшей сотрудницы бийской полиции появилось право потребовать от государства компенсацию морального вреда.
Горева подала в тот же Бийский городской суд иск к Минфину России на 300 тыс. рублей. По ее мнению, получение достойной компенсации стало бы «достижением справедливости и возможностью испытать положительные эмоции». 12 февраля 2020 года суд определил размер компенсации — 10 тыс. рублей.
Тогда состоялся еще один апелляционный процесс в Алтайском краевом суде с участием экс-полицейской, которая не согласилась с назначенной суммой.
В жалобе она ссылалась на практику ЕСПЧ и Конвенцию о защите прав человека, в которой дано понятие семейной жизни и отношений между родителями и детьми. А у нее, указала Горева, в связи с уголовным преследованием в этом плане возникли серьезные проблемы. Были у нее и другие аргументы.
По итогам заседания Судебной коллегии по гражданским делам, в котором приняли участие представители прокуратуры Алтайского края и регионального управления Следкома, в удовлетворении жалобы Анне Горевой было отказано.
Сейчас Горева активно публикует фотографии из своей жизни в соцсетях, ведет аккаунт в ВК группы № 1953 Барнаульского юридического института.
Перед выходом этого материала она сообщила altapress.ru, что виновной себя не признает и сегодня. Что-то доказывать государству и судиться с ним она не намерена.
Копии в деле, а где оригиналы?
В апелляционной жалобе адвоката Елены Щербаковой, которую она подавала на приговор Бийского городского суда, есть интересный отсыл к другому, вынесенному ранее приговору — в отношении гражданина Тимофеева по делу о наркотиках.
Это состоявшееся и вступившее в законную силу в октябре 2018 года судебное решение. Тимофеев давно отправлен отбывать срок в Рубцовск. Приговор, как и полагается, был основан, в том числе, на достаточном наборе письменных доказательств в материалах уголовного дела.
В списке таких доказательств altapress.ru нашел ссылки на подписанные следователями протокол и постановление, где в качестве вещественных доказательств по делу указаны «копии денежных купюр достоинством 5000 рублей». «Копии денежных купюр» также дважды фигурируют и в формулировках самого суда.
Если гражданина Тимофеева судили «при помощи» копий, то где тогда оригиналы?