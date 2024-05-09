День Победы, раритетные машины и включение фонтанов. Что произошло в Алтайском крае 9 мая

- Прямая трансляция со Дня Победы в Барнауле. Корреспонденты altapress.ru гуляли по городу и делились праздничными снимками.
- В Барнауле заработали первые фонтаны.
- Altapress.ru запечатлел выставку ретроавтомобилей в Барнауле.
- Как войска Барнаульского гарнизона прошли по городу в День Победы, подглядели корреспонденты altapress.ru
- После парада Победы горожане смогли увидеть яркий и заряжающий концерт. Кадры со сцены покажет altapress.ru.
- Также барнаульцы рассмотрели военную технику и даже "порулили", а еще научились оказывать медицинскую помощь и собирать автомат.
- На Мемориал Славы горожане возложили цветы и почтили память героев Великой Отечественной войны.
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