7 апреля
﻿
Жизнь

Депутат Бессарабов логично предсказал появление значимой автомагистрали в Алтайском крае

Депутат Госдумы от Алтайского края Даниил Бессарабов поделился в своем Telegram-канале информацией, почерпнутой из выступления премьер-министра Михаила Мишустина перед парламентариями.

Даниил Бессарабов.
Даниил Бессарабов.
Олег Богданов, altapress.ru

Напомним, 7 апреля Мишустин выступил в Госдуме с отчетом по работе правительства за 2021 год и расставил акценты, говоря о планах.

Бессарабов указал, что в разрезе Алтайского края важной темой в выступлении премьера стала «новая автомагистраль».

«Автомагистраль, которая сегодня уже реализуется по таким маршрутам, как Москва — Казань, Москва — Екатеринбург, а в перспективе Москва — Новосибирск с выходом на Монголию, а значит, и Алтай», — подчеркнул депутат.

По его словам, такой проект будет иметь очень большое значение «для развития региона и местных производителей».

Михаил Мишустин и Виктор Томенко.
Михаил Мишустин и Виктор Томенко.
government.ru

Бессарабов указал, что Мишустин трижды упомянул Алтайский край в своем выступлении. Например, говоря о подключении социально значимых учреждений к широкополосному интернету.

Напомним, Мишустин в марте 2021 года посетил Барнаул, где обсудил с учителями проблему доступного интернета в школах, после чего в России завершили подключение к сети всех общеобразовательных учреждений.

Также премьер вспомнил Алтай, говоря о приведении в порядок школ и детсадов: в 2022 году в регионе отремонтируют 82 образовательные организации.

«Наш АлтГУ стал единственным в Алтайском крае участником программы „Приоритет 2030“, а это дополнительное финансирование и улучшение качества и доступности высшего образования!» — указал Бессарабов еще один повод для гордости.

Ранее сообщили, что алтайский университет вошел в программу «Приоритет 2030», посвященную поддержке вузов, и получит как минимум 100 млн рублей.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 26–45–26,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость