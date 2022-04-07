Депутат Бессарабов логично предсказал появление значимой автомагистрали в Алтайском крае

Депутат Госдумы от Алтайского края Даниил Бессарабов поделился в своем Telegram-канале информацией, почерпнутой из выступления премьер-министра Михаила Мишустина перед парламентариями.

Напомним, 7 апреля Мишустин выступил в Госдуме с отчетом по работе правительства за 2021 год и расставил акценты, говоря о планах.

Бессарабов указал, что в разрезе Алтайского края важной темой в выступлении премьера стала «новая автомагистраль».

«Автомагистраль, которая сегодня уже реализуется по таким маршрутам, как Москва — Казань, Москва — Екатеринбург, а в перспективе Москва — Новосибирск с выходом на Монголию, а значит, и Алтай», — подчеркнул депутат.

По его словам, такой проект будет иметь очень большое значение «для развития региона и местных производителей».

Михаил Мишустин и Виктор Томенко. government.ru

Бессарабов указал, что Мишустин трижды упомянул Алтайский край в своем выступлении. Например, говоря о подключении социально значимых учреждений к широкополосному интернету.

Напомним, Мишустин в марте 2021 года посетил Барнаул, где обсудил с учителями проблему доступного интернета в школах, после чего в России завершили подключение к сети всех общеобразовательных учреждений.

Также премьер вспомнил Алтай, говоря о приведении в порядок школ и детсадов: в 2022 году в регионе отремонтируют 82 образовательные организации.

«Наш АлтГУ стал единственным в Алтайском крае участником программы „Приоритет 2030“, а это дополнительное финансирование и улучшение качества и доступности высшего образования!» — указал Бессарабов еще один повод для гордости.

Ранее сообщили, что алтайский университет вошел в программу «Приоритет 2030», посвященную поддержке вузов, и получит как минимум 100 млн рублей.