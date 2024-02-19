20 февраля
Вся лента
Новости партнеров
﻿
Жизнь

Экстремальный мороз и визит чемпионов. Что произошло в Алтайском крае 19 февраля

Altapress.ru вспоминает о важных событиях, которые произошли в Алтайском крае 19 февраля.

Главное за день в Алтайском крае.
Главное за день в Алтайском крае.
altapress.ru.

◆ В Алтайском крае начался период экстремальных морозов. МЧС предупредило о ночных температурах до -35 градусов.

◆ Алтайским спасателям пришлось вызволять 40 пассажиров автобуса «Бурла — Барнаул», у которого замерзла дверь.

◆ В Барнауле построят пятиэтажку для швейного предприятия «МВД форма» и его магазина. Вот какой она будет.

◆ Эксперты HeadHunter выяснили, сколько возрастных жителей Алтайского края ищут работу в 2024 году и готовы ли их брать.

◆ Единственный за Уралом сахарный завод — Черемновский, — решил прекратить сотрудничество с алтайскими хозяйствами. Фермеры считают, что с ними поступили «не по-людски».

◆ В село Залесово приехали сразу два олимпийских чемпиона: лыжники Александр Легков и Юлия Ступак. На встрече, несмотря на мороз, был полный аншлаг.

Самое важное - в нашем Telegram-канале

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
© 2001-2024
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость