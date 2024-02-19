Экстремальный мороз и визит чемпионов. Что произошло в Алтайском крае 19 февраля

◆ В Алтайском крае начался период экстремальных морозов. МЧС предупредило о ночных температурах до -35 градусов.
◆ Алтайским спасателям пришлось вызволять 40 пассажиров автобуса «Бурла — Барнаул», у которого замерзла дверь.
◆ В Барнауле построят пятиэтажку для швейного предприятия «МВД форма» и его магазина. Вот какой она будет.
◆ Эксперты HeadHunter выяснили, сколько возрастных жителей Алтайского края ищут работу в 2024 году и готовы ли их брать.
◆ Единственный за Уралом сахарный завод — Черемновский, — решил прекратить сотрудничество с алтайскими хозяйствами. Фермеры считают, что с ними поступили «не по-людски».
◆ В село Залесово приехали сразу два олимпийских чемпиона: лыжники Александр Легков и Юлия Ступак. На встрече, несмотря на мороз, был полный аншлаг.
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