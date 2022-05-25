Элитный ресторан Velvet окончательно закрывается в Барнауле после 17 лет работы

Как сообщалось ранее, владельцы Velvet закрывают ресторан, потому что хотят «найти новый формат». Кривоносов же подчеркнул, что не планирует больше заниматься ресторанной деятельностью.
Также из заведения на аукционе в июне распродадут мебель и интерьеры.
Velvet закроют торжественно, с музыкантами, программой и конкурсами. Вести закрытие будет ведущий Алексей Авдеев — он же участвовал на открытии ресторана 17 лет назад.
Элитный ресторан все годы работы находился по одному адресу, рядом с домом под шпилем — на проспекте Ленина, 80.