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Жизнь

Элитный ресторан Velvet окончательно закрывается в Барнауле после 17 лет работы

Владелец и основатель ресторана Velvet в Барнауле Лев Кривоносов заявил, что заведение прекратит свое существование, а сам он перестанет заниматься ресторанным бизнесом. Об этом пишет «Амик».

Ресторан Velvet
Ресторан Velvet
vk.com/restoranvelvet

Как сообщалось ранее, владельцы Velvet закрывают ресторан, потому что хотят «найти новый формат». Кривоносов же подчеркнул, что не планирует больше заниматься ресторанной деятельностью.

Также из заведения на аукционе в июне распродадут мебель и интерьеры.

Velvet закроют торжественно, с музыкантами, программой и конкурсами. Вести закрытие будет ведущий Алексей Авдеев — он же участвовал на открытии ресторана 17 лет назад.

Элитный ресторан все годы работы находился по одному адресу, рядом с домом под шпилем — на проспекте Ленина, 80.

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