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Жизнь

2000 га, 559 сантиметров и 20 м/с. Что произошло в Алтайском крае 20 июня

Altapress.ru вспоминает о важных событиях, которые произошли в Алтайском крае 20 июня.

Главное за день в Алтайском крае.
Главное за день в Алтайском крае.
altapress.ru.
  • Площадь пожара, вновь вспыхнувшего в Егорьевском районе Алтайского края, уже превысила 2000 га. Ситуацию усугубляет сухая и ветреная погода с порывами до 20 м/с.
  • Уровень воды в Оби у Барнаула продолжает расти — до критического уровня остался всего один сантиметр.
  • Cразу три сибирских региона решили всерьез заняться Чуйским трактом. Почитайте, какие перспективы рисуют главной дороге Алтая и почему о ней так громко заговорили именно сейчас.
  • Водителя из Заринского района обвинили в аварии, в которой погибли дети — в том числе его сын. Мужчина был нетрезв, выбрал небезопасную скорость и не справился с управлением.
  • Жителей Алтайского края в ближайшие три дня ждут грозы и дожди. А еще жара и сильный ветер. Вот прогноз на 21-23 июня.
  • 13 лет назад, в июне 2010 года, барнаульский Затон чуть не стал второй Атлантидой. Посмотрите, как в один день в поселке затопило сотни домов, а люди передвигались по улицам на лодках.

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