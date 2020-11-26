Глава Минздрава заявил, что ситуация с лекарствами в аптеках начала исправляться

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко отметил, что в аптеках появились лекарства, которые ранее резко стали дефицитными, пишет « Российская газета ».

Мурашко подчеркнул, что сегодня важно обеспечить быстрый доступ лекарств на рынок. При этом напомнил о сбое поставок осенью из-за большой нагрузки на систему.

«Запущены дополнительные производственные площадки по ряду препаратов, в том числе — антибиотиков. На рынке появились новые лекарства, которые раньше никогда не производились и не выпускались», — отметил министр на Всероссийском конгрессе пациентов.

Он также подчеркнул, что в стране продолжают наращивать производство вакцин от коронавируса.

«Сегодня уже совершенно точно можно говорить, что в декабре-январе эти объемы будут значимы», — заверил Мурашко.

Аптека. Коронавирус. соцсети.

Кстати, накануне вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что конца 2020 года произведут свыше 2 млн доз вакцины «Спутник V».

Мурашко также напомнил, что помимо зараженных ковидом людей нужно лечить и пациентов с другими заболеваниями.

«Все это накладывает отпечаток на всю систему систему здравоохранения. Фактически мы вынуждены сегодня оказывать медицинскую помощь по принципам военной медицины, или медицины, которая используется при чрезвычайных ситуациях», — пояснил министр.

Ранее алтайский депутат-единоросс обошел аптеки в поисках 15 лекарств. Оказалось, в наличии есть далеко не все.