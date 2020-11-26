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Жизнь

Глава Минздрава заявил, что ситуация с лекарствами в аптеках начала исправляться

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко отметил, что в аптеках появились лекарства, которые ранее резко стали дефицитными, пишет «Российская газета».

Михаил Мурашко, министр здравоохранения РФ.
Михаил Мурашко, министр здравоохранения РФ.
rosminzdrav.ru

Мурашко подчеркнул, что сегодня важно обеспечить быстрый доступ лекарств на рынок. При этом напомнил о сбое поставок осенью из-за большой нагрузки на систему.

«Запущены дополнительные производственные площадки по ряду препаратов, в том числе — антибиотиков. На рынке появились новые лекарства, которые раньше никогда не производились и не выпускались», — отметил министр на Всероссийском конгрессе пациентов.

Он также подчеркнул, что в стране продолжают наращивать производство вакцин от коронавируса.

«Сегодня уже совершенно точно можно говорить, что в декабре-январе эти объемы будут значимы», — заверил Мурашко.

Аптека. Коронавирус.
Аптека. Коронавирус.
соцсети.

Кстати, накануне вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что конца 2020 года произведут свыше 2 млн доз вакцины «Спутник V».

Мурашко также напомнил, что помимо зараженных ковидом людей нужно лечить и пациентов с другими заболеваниями.

«Все это накладывает отпечаток на всю систему систему здравоохранения. Фактически мы вынуждены сегодня оказывать медицинскую помощь по принципам военной медицины, или медицины, которая используется при чрезвычайных ситуациях», — пояснил министр.

Ранее алтайский депутат-единоросс обошел аптеки в поисках 15 лекарств. Оказалось, в наличии есть далеко не все.

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