Холодные ночи, авария в Славгороде и новые кандидаты в губернаторы. Что произошло в Алтайском крае 14 июня

- Партии выдвинули кандидатов на пост губернатора Алтайского края. КПРФ — Марию Прусакову, «Новые люди» — Владислава Вакаева, «Зеленая Альтернатива» — Виктора Нагайцева, СРЗП — Евгению Боровикову. Накануне «Единая Россия» выдвинула Виктора Томенко.
- Председатель избирательной комиссии Алтайского края Ирина Акимова рассказала, как будет проходить электронное голосование на выборах этой осенью.
- Синоптики предупредили жителей Алтайского края о заморозках до -2 градусов. Самой холодной будет ночь 15 июня.
- Уровень воды в Оби у Барнаула продолжает подниматься. А в Усть-Чарышской Пристани уже достиг критического значения.
- Мэрия Барнаула решила заказать разработку первой городской аудиоэкскурсии. Маршрут пройдет по улицам Ползунова, Мало-Тобольской, проспекту Ленина и площади Свободы.
- Очевидцы рассказали подробности аварии под Славгородом, в которой заживо сгорели два человека.
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